IL: Esko Aho harmittelee väitteitä 1990-luvun virheistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entisen pääministerin mukaan tilanne on nyt ratkaisevasti erilainen.

1990-luvun alun lama-ajan pääministeri Esko Aho (kesk.) ihmettelee koronakriisipuheita, joiden mukaan ei pitäisi toistaa tuon ajan virheitä.

– Näitä puheita on mahdoton kommentoida, koska ensin pitäisi tietää mitä virheitä silloin tehtiin, Esko Aho sanoo Iltalehdelle.

– Jos tarkoitetaan, kuten luulen, että olisi pitänyt käyttää enemmän rahaa (laman haittojen hoitoon), niin seuraava kysymys on se, että mistä se raha olisi otettu. Ei tule mieleen sellaista paikkaa, mistä sitä olisi saatu.

Muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd.) ja valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) ovat varoitelleet toistamasta 1990-luvun virheitä. Koronavirustilanteen hoito on kuitenkin erilaista lainarahan vuoksi.

Esko Aho ja valtiovarainministeri Iiro Viinanen (kok.) kiersivät 1990-luvun lamassa ”maailmalla etsimässä rahaa”.

– Korkotaso oli tuolloin korkea joka paikassa.

Ahon mukaan tilanne on nyt ratkaisevasti erilainen, sillä nykyinen hallitus pystyy lainaamaan rahaa ja huomattavasti halvemmalla.

– Velan ottamisen rohkeuden puutteesta ei meitä voi syyttää. Sellaisesta puhuminen osoittaa, kuinka huonosti 90-luvun tilanne muistetaan.

– Vaikka 1990-luvun tapahtumista on kirjoitettu paljon, on se ehkä huonosti tulkittu. Faktat eivät ole tulleet läpi ja historian valossa on jäänyt väärä käsitys, hän tulkitsee.

Esko Aho muistuttaa, että 90-luvun alun toimien jälkeen nähtiin 15 vuotta kestänyt nousukausi.

– Jotain silloin tehtiin oikein.