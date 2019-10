IL: Auto jäi liikennevaloihin, takana ollut ajoi raivoissaan päälle

Poliisin mielestä liikenneraivo on yleistymässä ja ’mulle kaikki heti -sukupolvi on liikenteessä’.

Iltalehti kertoo Espoossa torstai-iltapäivänä autolla liikkeellä olleen miehen ajoneuvon sammuneen liikennevaloihin. Takana ajanut noin 30-vuotias mies hermostui ja tuli hakkaamaan autoa ja räyhäämään kuljettajalle.

Kun kuljettaja nousi autosta ulos selvittämään asiaa, räyhääjä meni takaisin autoonsa ja törmäsi autollaan kyseiseen kuljettajaan. Kuljettaja loukkasi kätensä ja jalkansa.

Komisario Ilkka Kantola Länsi-Uudenmaan poliisista kertoo, että sivullinen oli kuvannut tilanteen kännykällään.

Poliisipartio on kirjannut tapauksen törkeäksi liikenneturvallisuuden vaarantamiseksi, mutta se todennäköisesti muutetaan pahoinpitelyksi ja ehkä myös vammantuottamukseksi.

Kantolan mukaan liikenneraivo on yleistymässä.

– Itsekin olen huomannut, että jos esimerkiksi hidastetöyssyyn jarruttaa, saattaa takana tuleva alkaa soittaa torvea ja tehdä erittäin pahan ohituksen, komisario sanoo IL:lle.

– Mulle kaikki heti -sukupolvi on tuolla liikenteessä. Jos tulee joku pienikin este tai hidaste, se on heti jonkun syy, ja pitää näyttää, että pois alta risut ja männynkävyt. Onneksi sellaisia ihmisiä on kuitenkin Suomessa vielä reilu vähemmistö.

