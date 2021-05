IL: Antti Rinne kehottaa taistoon Sanna Marinin puolesta – ”Sannaa vahingoittavaa sontaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Antti Rinne kehottaa Facebookissa sosialidemokraatteja tukemaan aamiaiskohun keskelle joutunutta Sanna Marinia.

Iltalehti kertoo Antti Rinteen puolustavan tiukasti aamiaiskohun keskelle joutunutta pääministeri Sanna Marinia. Entinen pääministeri ja entinen SDP:n puheenjohtaja Rinne on julkaissut Marinia tukevia viestejä SDP:n sisäisessä Facebook-ryhmässä. Iltalehti uutisoi tiistaina pääministerin aamiaisedusta ja siihen liittyvien kuittien salaamisesta. Jutussa kerrottiin, että pääministeri Marinin ja tämän perheen yksityiskäyttöön hankitaan elintarvikkeita valtion varoista.

– Sannalle on kerrottu ottaessaan pääministerin tehtävät vastaan, että ”kun asuu Kesärannassa, palveluihin kuuluu aamiainen”. Tämä ilmoitus on tehty valtioneuvoston kanslian virkamiesten toimesta ja on perustunut heidän tulkintaansa, Rinne kirjoittaa.

Rinteen mukaan ”Sannalla ei varmasti ole ollut aikaa eikä mahdollisuutta perehtyä” ja ”hänellä on ollut oikeus luottaa virkamiesten ilmoitukseen”.

– Kerrotaan tätä viestiä ja oikaistaan tahallaan SDP:tä ja Sannaa vahingoittavaa sontaa, Rinne kirjoittaa.

Tänään Rinne julkaisi julkisilla Facebook-sivuillaan kirjoituksen, jossa hän toistaa aiemman viestinsä ja lisää, että ”pienituloiselle suomalaiselle useamman sadan euron aamiainen kuukaudessa on iso raha ja omaan talouteen mahdoton”.

– Tämän ihan varmasti myös Sanna Marin tietää, Rinne kirjoittaa.