IL: Ano Turtiainen halusi Liike Nytiin

Perussuomalaisista erotettu on etsinyt itselleen uutta ryhmää.

Perussuomalaisista erotettu kansanedustaja Ano Turtiainen on Iltalehden tietojen mukaan kysynyt mahdollisuutta liittyä Liike Nytin eduskuntaryhmään.

Liike Nytin puheenjohtaja ja puolueen ainoa kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo vahvistaa asian lehdelle.

– On se kysynyt ja mä olen sanonut, että ei käy, Harkimo sanoo.

– Ei me sinne mitään Turtiaisia oteta.

Turtiainen kertoo Iltalehdelle olleensa yhteydessä Harkimoon ja keskustelleensa Liike Nytin linjasta. Hän kuitenkin kiistää, että olisi suoraan kysynyt, voisiko hän liittyä puolueen eduskuntaryhmään.

– En ole sitä suoraan kysynyt, mutta on Hjallis voinut sen niinkin käsittää. Jos kautta rantain Hjallis on näin käsittänyt, niin myönnän, että hän on sanonut mulle, että ei mua voi ottaa (Liike Nytin eduskuntaryhmään), Turtiainen sanoo IL:lle.