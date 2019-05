IL: 20 kansanedustajalla tuore merkintä ulosotosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulosotossa olleista seitsemän on PS:n ja neljä Sdp:n edustajia.

Iltalehden mukaan uudessa eduskunnassa 20 kansanedustajalla on alle kaksi vuotta vanha merkintä ulosottorekisterissä.

Perussuomalaisten uusista kansanedustajista seitsemällä on vähintään yksi merkintä ulosottorekisterissä. Heitä ovat kahden vuoden aikana olleet Kristian Sheikki Laakso, Jukka Mäkynen, Mauri Peltokangas, Ano Turtiainen, Sebastian Tynkkynen, Veikko Vallin ja Jussi Wihonen. Muut ovat hoitaneet asiat, mutta vireillä olevaa ulosottoa on yhä Laaksolla ja Mäkysellä.

Sheikki Laaksolla on 84 ulosottomerkintää, joilla karhutaan yhteensä 219 000 euron saatavia. Velka koostuu muun muassa maksamattomista arvonlisäveroista, ennakonpidätyksistä ja työnantajan sairausvakuutusmaksuista. Laakson mukaan taustalla on konkurssiin mennyt kuljetusliike.

Sdp:ssä ulosottomerkintä on kansanedustajilla Jukka Gustafsson, Eveliina Heinäluoma, Suna Kymäläinen ja Paula Werning. Werningillä on kahdeksan tuoretta merkintää, jotka liittyivät noin 2000 euron suuruisiin lasten päivähoitomaksuihin. Hän on maksanut ne.

Jukka Gustafssonin ulosottomerkintä johtuu maksamatta jääneestä parkkisakosta ja Eveliina Heinäluoman maksamatta jääneestä ennakkoverosta. Suna Kymäläisellä on Sdp:stä ainoana tällä hetkelläkin maksamattomia saatavia ulosotossa. Ne ovat muutaman tuhannen euron yksityisoikeudellisia saatavia, joissa Kymäläisen mukaan ”kyseessä on vilpitön vahinko ja huomaamattomuus, josta olen pahoillani. Olen hoitanut maksut välittömästi tiedon saatuani”.

Vasemmistoliiton puheenjohtajalta Li Anderssonilta ulosotto karhusi seitsemää euroa eduskuntavaalien alla. Anderssonin mukaan ”kyseessä oli aiemman nyrkkeilyvalmentajani tyel-vakuutus”.

Gustafssonin tavoin maksamaton parkkisakko löytyy vihreiden Inka Hopsulta, keskustan Mikko Kärnältä ja kokoomuksen Heikki Vestmanilta. Vasemmistoliiton Veronika Honkasalolla niitä on ollut maksamatta kaksi, Liike Nytin Hjallis Harkimolla viisi.

Kristillisdemokraattien Sari Tanuksella on ulosottorekisterissä kaksi merkintää, toinen pysäköintivirhemaksusta ja toinen vahinkovakuutusmaksusta.

RKP:n Sandra Bergqvistillä on neljä tuoretta merkintää. Ne liittyvät maksamatta jääneisiin ennakonpidätyksiin ja työnantajan sairausvakuutusmaksuihin. Monien muiden tavoin saatavat on nyt maksettu.

Kokoomuksen Pihla Keto-Huoviselta sairaanhoitopiirin kuntayhtymä karhusi heinä-elokuussa 16 euroa. Saatava on maksettu.