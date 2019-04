IL: 125 rikoksesta tuomittua pyrkii eduskuntaan – näissä ryhmissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eniten rikoksesta tuomittuja ehdokkaita on tähtiliikkeellä.

Iltalehti on selvittänyt kaikkien eduskuntavaaleissa ehdolla olevien rikostuomiot viimeiseltä kahdeksalta vuodelta. Tällainen suhteellisen tuore rikostuomio on 125 ehdokkaalla, joilla on yhteensä 173 rikostuomiota.

* Eniten rikoksesta tuomittuja ehdokkaita on Paavo Väyrysen tähtiliikkeellä. Tuomittuja ehdokkaita puolueella on 18. Heidän tuomionsa ovat tulleet muun muassa törkeästä varkaudesta, törkeistä rattijuopumuksista, huumausainerikoksista ja useista pahoinpitelyistä.

* Suomen kansa ensin -puolueen 34 ehdokkaasta 13 on tuomittu. Helsingissä Suomen kansa ensin -puolueesta ehdolla oleva Sami Salonen sai 3,5 vuotta ehdotonta tapon yrityksestä vuonna 2012. Hän yritti oikeuden mukaan tappaa lyömällä kääntöveitsellä viisi kertaa muun muassa vatsaan ja selkään.

* Seuraavaksi eniten rikoksesta tuomittuja ehdokkaita on perussuomalaisilla (16), sinisillä (11) ja Harry Harkimon Liike Nytillä (8). Kristillisdemokraateilla, kokoomuksella ja vasemmistoliitolla on kullakin viisi rikoksesta tuomittua, Sdp:lla kolme, vihreillä kaksi ehdokasta sekä keskustalla ja Rkp:lla kummallakin yksi tuomittu ehdokas.

* Yleisimmät rikokset ovat liikenneturvallisuuden vaarantaminen (26 tuomiota), pahoinpitely (23), törkeä rattijuopumus (15) ja rattijuopumus (14). Ehdokkailla on viisi törkeää kirjanpitorikosta ja neljä törkeää huumausainerikosta.