Ikävä pakkasyllätys – auto jäätyi katuun kiinni

Raju lämpötilojen vaihtelu ja kylmä sää harmauttivat autoilijoiden hiuksia Yhdysvaltain Detroitissa.

Aiheesta uutisoiva FOX 2 News kertoo 66-vuotiaasta naisesta, jonka auto jäätyi kiinni katuun (kuva alla). Syynä oli paloposti, joka rikkoontui kovan pakkasen seurauksena.

Onnettomuuden myötä koko katu täyttyi jäästä ja loskasta. Tilanteesta tuli ongelmallinen asukkaille, joita on velvoitettu siirtämään kulkuneuvojaan pois kadulta.

– En pääse paikasta pois. Piste. Olen jumissa, nainen kertoi.

Fox 2 Newsin jakamassa kuvassa näkyy, kuinka auton apukuskin puoleinen sivu ja renkaat ovat täysin jään peitossa ja puskurista roikkuu jääpuikkoja.

Paikallinen yrittäjä kertoi auttaneensa viimeisten kolmen päivän aikana ainakin kymmentä naapuruston asukasta jumiutuneiden autojen kanssa.

Detroitin vesi- ja viemäripalveluista vastaavan yksikön mukaan paloposteja saattaa hajota enemmänkin, mikäli lämpötilan vaihtelut jatkuvat. Asukkaita pyydetään ilmoittamaan tulvista ja pulppuavasta vedestä viranomaisille mahdollisimman nopeasti.

❄️ FROZEN TO THE STREET! ❄️

A #water main break is a huge inconvenience, but when it happened to residents on one Detroit street, one lady's car became frozen to the asphalt.

The story from @FOX2News: https://t.co/UtZwuzCNyl#winter #ice pic.twitter.com/RbqlDdB7fX

— Huntsville Utilities (@HSVUtilities) February 12, 2021