Iiro Viinanen: Hallituksen velanotto hirvittää

Lama-ajan valtiovarainministeri ei usko silti katastrofiin.

1990-luvun lama-aikana valtiovarainministerinä toiminut Iiro Viinanen (kok.) ennakoi, että koronakriisin talousvaikutukset tuntuvat Suomessa kolmisen vuotta.

Kesälomien jälkeen nähdään paremmin, miten yritysten tilauskannat ovat todellisuudessa huvenneet, kuinka tuotantoa saadaan käyntiin ja vientiä vetämään.

– En vielä jaksa uskoa, että tästä mikään katastrofi syksyllä tulee, hän pohtii Nykypäivä-lehden haastattelussa.

Viinanen pitää oikeansuuntaisina elvytystoimia, joilla saadaan koronakriisin jäljiltä tuotanto pyörimään ja vienti vetämään.

Lisäksi hän haluaa painottaa yhtä näkökulmaa:

– Nyt olisi minusta korkea aika myös ammattiyhdistysliikkeen tulla mukaan näihin talkoisiin – lopultakin. Ne voisivat astua pöytään neuvottelemaan uudesta työlainsäädännöstä, tavoitteena nimenomaan joustojen lisääminen.

Paikallisen sopimisen edistäminen olisi keskeinen osa kokonaisuutta. Viinasta harmittaa, että kolmikannassa on tututtu vuosien varrella siihen, että viime kädessä ”valtio on tullut rahapussin kanssa ja saanut sovun aikaan”.

– Se on tuhonnut suomalaista kilpailukykyä niin paljon, ettei ole tosikaan, hän puuskahtaa.

Hallitus on ottamassa koronan takia uutta velkaa ainakin noin 20 miljardia euroa. Hirvittääkö tuo määrä?

– Kyllä minua hirvittää.

Viinanen arvioi karkeasti ottaen, että kolmannes tuosta summasta olisi karsittavissa. Hän ymmärtää elinkeinoelämän tukemista jaloilleen, mutta epäilee, että rahaa on valunut ja valuu myös kohteisiin, joissa ei ole järkeä.

