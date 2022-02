Ammattiliiton mukaan sosiaalialan henkilöstölle on maksettava kunnollista palkkaa.

Koronapandemian aiheuttamien sosiaalisten jälkien korjaamiseen on vihdoin kiinnitettävä huomio, vaatii sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.

– Koronatoimien suhteen on menty terveys edellä ja sulkutoimien aiheuttamilta sosiaalisilta ongelmilta on suljettu silmät. Ihmisten pahoinvointi on leviämässä käsiin, ja on yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvoinnin jälleenrakennuksen aika. Tässä työssä etulinjassa seisovat sosiaalialan korkeakoulutetut, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio tiedotteessa.

Työehtosopimusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Neuvotteluissa sovitaan sosionomien, sosiaalityöntekijöiden, varhaiskasvatuksen opettajien, geronomien ja kuntoutuksen ohjaajien palkkakehityksestä.

– He kaikki ovat korkeasti koulutettuja asiantuntijoita, joista suurin osa saa reilu 2 500 euron kuukausipalkkaa, vaikka heidän työnsä on erittäin vaativaa ja niin inhimillisesti kuin taloudellisesti elintärkeää. Sosiaaliset investoinnit säästävät rahaa ja henkiä. Monista näistä ammattilaista on myös huutava pula, sanoo Karsio.

Sosiaalialan korkeakoulutetuille ja varhaiskasvatuksen opettajille tarvitaan hänen mukaansa monivuotinen työn vaativuutta ja vastuuta vastaava palkkaohjelma. Sopimuksen palkkarakenteessa on Talentian mukaan huomioitava myös asiantuntijatyön vaativuus.

– Ala vuotaa, mutta vielä ei ole myöhäistä varmistaa, että tekijöitä löytyy jatkossakin. Nyt on aika satsata yhteiskunnan jälleenrakennukseen varmistamalla sosiaalialan korkeakoulutetuille riittävät työresurssit ja maksamalla heidän työstään kunnon palkka.