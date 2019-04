Ihmisrobotti kauhistuttaa videolla – mikään este ei pysäytä

Yhdysvaltalainen robotiikkayhtiö Boston Dynamics on julkaissut videon hämmästyttävän sujuvaliikkeisestä ja notkeasta Atlas-ihmisrobotistaan.

– Ihan kuin olisimme tarvinneet sitä, että roboteista tulee vieläkin pelottavampia, videon tviitannut Mashable-sivusto toteaa päivityksessään.

Jutun alta löytyvällä videolla näkyy, kuinka 1,5-metrinen ja 150-kiloinen humanoidirobotti liikkuu ketterästi esteiden yli ja tekee onnistuneita parkour-hyppyjä.

Mashablen mukaan parkouraava robotti on saanut koko internetin sekoamaan. Pelko saattaa johtua siitä, että populaarikulttuurissa on nähty useita ihmisen kaltaisia robotteja, jotka ovat kehittyessään kääntyneet luojiaan vastaan ja ajaneet lopulta koko ihmiskunnan tuhoon.

Vielä aiemmissa videoissa Atlas-robotti on kompuroinut ja liikkunut kömpelösti. Video osoittaakin sen, kuinka nopeasti robotiikka on viime vuosina kehittynyt.

As if we needed robots to get anymore terrifying pic.twitter.com/tJ19xd01yl

— Mashable (@mashable) April 27, 2019