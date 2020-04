Ihmisoikeustuomion takana ehkä huijaus

Keskusrikospoliisi on aloittanut esitutkinnan epäillyistä törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä.

Asia liittyy Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n suurta kohua aiheuttaneeseen Suomea koskevaan langettavaan päätökseen, jonka EIT antoi 14.11.2019.

EIT:n ratkaistavaksi viedyssä asiassa oli kyse siitä, että Suomesta kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö olisi surmattu kotimaassaan Irakissa pian paluunsa jälkeen. EIT:n käsittelyä pyysi kuolleeksi väitetyn henkilön lähiomainen, joka kertoi Suomen menettelyn ja omaisen kohtalon aiheuttaneen hänelle huomattavaa kärsimystä.

Langettavassa päätöksessään EIT katsoi, että Suomi oli rikkonut menettelyssä Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikloja 2 ja 3, jotka käsittelevät oikeutta elämään ja kidutuksen kieltoa. EIT kiinnitti päätöksessään erityistä huomiota siihen, että Suomen viranomaiset eivät olleet tehneet tulevaisuuden uhan arviointia asianmukaisesti.

Tämän seurauksena muun muassa Maahanmuuttovirasto tarkisti yli 500 turvapaikkapäätöstä uudelleen ja kielteisen päätöksen saaneiden palautukset keskeytettiin. Myös poliitikot ottivat asiaan aktiivisesti kantaa.

Nyt Keskusrikospoliisi epäilee, että langettavaan päätökseen johtaneet asiakirjat ovat väärennettyjä, ja että kantajan lähiomainen olisi elossa.

– Keskusrikospoliisi on tehnyt tiedonhankintaa asiaan liittyen ja muun muassa Irakista on saatu vastaus sinne lähetettyyn oikeusapupyyntöön. Asiassa on suoritettu kuulusteluja ja yksi henkilö on pidätetty, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Aarnisalo Keskusrikospoliisista.