Ihmisoikeusliitto: Suomen on tutkittava historialliset vääryydet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mikäli Suomen valtio haluaa edistää yhdenvertaisuutta, on myös historian vääryydet käytävä läpi.

Suomen on Ihmisoikeusliiton mukaan käytävä perusteellisesti läpi historialliset vääryydet, jotka ovat kohdistuneet vähemmistöihin kuten romaneihin, viittomakielisiin ja vammaisiin ihmisiin sekä saamelaisten alkuperäiskansaan.

– Suomen valtion tulisi kartoittaa perusteellisesti saamelaisiin ja lukuisiin vähemmistöihin kohdistuneet menneet vääryydet. Suomen on pohdittava yhdessä eri ryhmien kanssa, millaiset hyvitysmekanismit voisivat tulla kyseeseen, vaatii Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila tiedotteessa.

Eri ryhmät ovat liiton mukaan kohdanneet samankaltaista kohtelua: pakkosterilisaatiota, avioitumisen rajoituksia, kaltoinkohtelua ja äidinkielen käytön kieltämistä oppilaitoksissa. Lisäksi lapsia on vielä lähimenneisyydessäkin erotettu vanhemmistaan pitkiksi ajoiksi asuntoloihin ja laitoksiin.

– Vaikka se on kivuliasta, on viittomakielisten kokemat vääryydet tultava päivänvaloon ja valtion on otettava ne käsittelyyn, toteaa Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen tiedotteessa. Hän puhui Ihmisoikeusliiton kevätseminaarissa torstaina.

Suomi tulee Ihmisoikeusliiton mukaan jäljessä Pohjoismaista. Norja ja Ruotsi ovat jo esittäneet anteeksipyynnön saamelaisille. Norja on maksanut korvauksia väärinkohdelluille saamelaisille ja romaneille. Ruotsi on maksanut korvauksia vuosina 1934-76 pakkosteriloiduille ja tästä vuodesta lähtien pakkosteriloiduille transihmisille.

– Historian vääryyksistä päästään eteenpäin, kun vastuu niistä kirkastuu. Valtiolla on erityinen vastuu. Vastuunkanto tulee ilmetä tekoina, pelkät sanat eivät riitä, huomauttaa romaniasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Henna Huttu.

Seminaarissa muistutettiin vääryyksien yhteydestä tämän päivän rakenteelliseen syrjintään. Mikäli Suomen valtio haluaa edistää yhdenvertaisuutta, on myös historian vääryydet käytävä läpi.