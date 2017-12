Syyrian iskuissa väitetään kuolleen tuhansia siviilejä

Syyrian sisällissotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan Venäjän ilmaiskuissa on kuollut yhteensä jo yli 2500 naista ja lasta. Järjestön arvion mukaan Syyrian hallituksen joukot hallitsevat nyt 56 prosenttia maan pinta-alasta.

– Venäjän interventio Syyriassa on kestänyt kaksi vuotta ja kolme kuukautta. Viimeisen kuukauden aikana ilmaiskuissa on kuollut 259 siviiliä, mukaan lukien 74 lasta ja 46 naista, järjestö toteaa.

Syyrian kapinallisryhmät hylkäsivät aiemmin tällä viikolla Venäjän ehdotuksen rauhankonferenssin järjestämisestä Sochissa.

Lähes neljänkymmenen eri kapinallisryhmän yhteisessä lausunnossa todettiin, ettei Venäjä ole riittävästi painostanut Syyrian presidenttiä Bashar al-Assadia tekemään kompromisseja poliittisen ratkaisun löytämiseksi.

Kapinalliset syyttävät Venäjää sotarikoksista ja pyrkimyksestä ohittaa YK:n vetämä rauhanprosessi Genevessä.

Pommituksissa arvioidaan kaatuneen noin 4700 ISIS-taistelijaa sekä vajaat 4200 muuta kapinallistaistelijaa. Venäjää on myös syytetty siviiliuhrien määrää lisäävien sirpalepommien käyttämisestä.

Human Rights Watch -järjestön mukaan Syyrian hallitus on useaan otteeseen vaikeuttanut siviileille toimitettavia ruoka- ja lääkekuljetuksia sekä estänyt haavoittuneiden ja sairaiden evakuointeja.

#SOHR The #Russian warplanes carry the death and chase the #Syrian people to raise the death toll to about 6500 including about 2570 children and citizen women https://t.co/MRAuPg3EJh

— #المرصدالسوري #SOHR (@syriahr) December 30, 2017