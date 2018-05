Ihmisoikeusjärjestö: Media vaarantaa ISIS-taistelijoiden turvallisuuden

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijan mukaan ISIS:n taistelijoiksi epäiltyjen oikeusturva on heikko.

Ihmisoikeusjärjestö Human Right Watchin tutkija Belkis Wille on huolissaan haastatteluissa esiintyvien vangittujen ISIS-taistelijoiden turvallisuudesta.

– Uutistoimistojen ei pitäisi asettaa haastattelemiaan ihmisiä suurempaan vaaraan, vaan päinvastoin tehdä kaikkensa suojellakseen heitä väärinkäytöksiltä ja pakotetuilta tunnustuksilta. Myös siinä tapauksessa, että heitä epäillään ISIS:n jäseniksi, Wille kirjoittaa Human Right Watchin sivuilla julkaistussa artikkelissa.

Tutkija kirjoittaa median kilpailevan jutuista, joissa vangitut ISIS:n jäsenet kertovat kokemuksistaan ja syistään liittyä terroristijärjestöön. Hänen mukaansa toimittajilla ei kuitenkaan voi olla varmuutta siitä, että haastateltavat puhuvat omasta tahdostaan tai vapaasti, sillä haastattelutilanteissa vartijat ovat usein läsnä.

Belkis Willen mukaan median ei pitäisi pääsääntöisesti haastatella vankeja, jos yhteistyöstä toimittajan kanssa voi seurata oikeudellisia tai fyysisiä seuraamuksia kuten kidutusta. Hän muistuttaa, että esimerkiksi Irakissa ihmisiä on tuomittu elinkautiseen ja kuolemanrangaistukseen pelkkien syytösten ja pakotettujen tunnustusten perusteella.

– Toimittajien on oltava valppaita suojelemaan haastateltaviaan. Älkää haastatelko, jos paikalla on vartijoita. Hankkikaa tietoinen suostumus ilman maksua. Älkää näyttäkö epäiltyjen kasvoja tai nimetkö heitä. Jos uutistoimisto ei pysty näin toimimaan, on siinä tapauksessa harkittava koko haastattelun tekemättä jättämistä, Wille listaa ohjeita toimittajille.