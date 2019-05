Ihmisoikeusaktivisti vankeuteen tekaistuilla huumesyytteillä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Amnesty International vaatii Tshetshenian Memorial -järjestön johtaja Oyub Titievin välitöntä vapauttamista.

Oyub Titiev tuomittiin neljäksi vuodeksi vankeuteen tekaistujen huumerikossyytteiden perusteella, kun Tshetshenian poliisi oli viime vuoden tammikuussa piilottanut hänen laukkuunsa huumeita.

Tshetsheniaa pelolla johtavan Ramzan Kadyrovin hallinto koki ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan Titievin hankalaksi kriitikoksi, joka toi julki Venäjään kuuluvassa tasavallassa tapahtuneita kidutustapauksia ja muita ihmisoikeusloukkauksia.

Titiev pidätettiin jo tammikuussa 2018 ja hän on istunut tutkintavankeudessa siitä asti. Koska hänellä ei ole aiempia tuomioita, voi olla, että hän pääsee ainakin väliaikaiseen vapauteen jo kuluvana vuonna.

Useat ihmisoikeuksia puolustavat venäläiset ja kansainväliset tahot ovat vaatineet jo aiemmin Titievin vapauttamista ja oikeudenkäynnin siirtämistä pois Tshetshenian pääkaupunki Groznysta. Eri tahot ovat myös ilmaisseet huolensa Titievin kohtelusta vankeuden aikana. Oikeudenkäynnin aikana Titievia seisotettiin häkissä useita tunteja

Asiassa on vedottu myös Venäjän keskushallintoon ja presidentti Vladimir Putiniin, jonka sanotaan kokeneen Kadyrovin tuoneen hänelle vain lisää kiusallista kansainvälistä huomiota. Kreml kuitenkin tahtoo välttää riidat Tshetshenian kanssa, sillä Venäjä ja Tshetshenia ovat käyneet keskenään jo kaksi tuhoisaa sotaa.

Titiev itse kommentoi tuomiotaan sanomalla, että viranomaisilta kului asian rikosoikeudellisen puolen vääristelyyn yhdeksän kuukautta ja väärän tuomion antamiseen kahdeksan kuukautta. Titievin mukaan hänen kohtelunsa selvittämistä jatketaan niin kauan, että hänen maineensa on puhdistettu ja todelliset rikolliset saatu tuomittua.

Ramzan Kadyrov on kasvattanut valtaansa Tshetsheniassa jo diktaattorimaisiin mittasuhteisiin. Viime vuonna hän julisti Tshetshenian olevan ihmisoikeuksien puolustajille kiellettyä aluetta.

Ennen Titievia Tshetshenian Memorialin johtajana toiminut Natalia Estemirova murhattiin Groznyssa vuonna 2009. Syyllisiä ei vieläkään ole löydetty ja monet Memorialin vaikuttajat pitävät Kadyrovia itseään murhakäskyn antajana.

Viime vuosina Kadyrovin hallinto on antanut ihmisoikeuksien puolustajille ja toimittajille heidän maineensa pilaamaan pyrkiviä huumetuomioita.

Todennäköisenä pidetään, että Moskovan hallintokin on ohjeistanut Kadyrovia käyttämään ”pehmeämpiä keinoja”.

Ihmisoikeusjärjestö Memorialin johtoon kuuluva Oleg Orlov uskoo Ramzan Kadyrovin pyrkivän lopettamaan Memorialin toiminnan Tshetsheniassa. Järjestö onkin joutunut sulkemaan toimistojaan ja siirtynyt pitkälti ns. maanalaiseen toimintaan.

Titievin perheenjäsenet ovat väkivallan pelossa paenneet Tshetsheniasta. Jotkut heistä olivat saapuneet seuraamaan oikeudenkäyntiä. He sanoivat kokeneensa helpotusta, kun tuomio ei ollut yhtä pitkä kuin mitä he olivat pelänneet. He arvelivat erityisesti kansainvälisen painostuksen toimineen Oyub Titievin hyväksi.