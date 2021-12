Avaruusasema erämaassa – Neuvostoliiton aarre piilotettiin vuosikymmeniksi

Baikonurin avaruuskeskus oli pitkään ainoa keino päästä kansainväliselle avaruusasemalle.

Yhdysvaltojen avaruussukkulan eläköitymisestä on kymmenen vuotta. Siitä saakka, aina viime vuoteen asti, ainoa tapa päästä kansainväliselle avaruusasemalle oli Baikonurin avaruuskeskus keskellä erämaata Kazakstanissa, kertoo BBC.

Neuvostoliiton rakentaman massiivisen avaruuskeskuksen yksityiskohtia on sen perustamisesta asti varjellut salaisuuksien verho. Keskuksen tausta on toisen maailmansodan jälkeisessä ajassa, jolloin Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kehittivät kilpaa ohjusteknologiaa. Neuvostoliitto käytti valtavasti voimavaroja avaruuskeskuksen rakentamiseen keskelle erämaata.

Baikonurin avaruuskeskuksessa kehitettiin ja testattiin monia Neuvostoliiton ballistisia ohjuksia. Sen syrjäinen sijainti mahdollisti myös uhkarohkeiden avaruusmatkojen toteutuksen. Yhdysvaltojen tärkein laukaisukeskus, Kennedyn avaruuskeskus sijaitsee asutetulla rannikolla median silmien alla. Baikonurin avaruuskeskus sijaitsee tuhansien kilometrien päässä suurista kaupungeista, minkä vuoksi Neuvostoliiton oli helppo lakaista epäonnistumiset maton alle.

Baikonurin avaruuskeskuksesta lähetettiin matkaan esimerkiksi Juri Gagarin, ensimmäinen ihminen avaruudessa, sekä maailman ensimmäinen naiskosmonautti Valentina Tereškova. Neuvostoliiton hajottua Venäjä on vuokrannut laukaisukeskuksen alueen Kazakstanilta käyttöönsä.

Nykyään Baikonurin avaruuskeskus houkuttelee suuren määrän turisteja seuraamaan miehitettyjen lentojen laukaisuja. Keskuksen salaisuuksia varjellaan silti tänäkin päivänä tarkasti, eikä matkailijoita päästetä kulkemaan alueella vapaasti.

Elon Muskin johdolla SpaceX on aloittanut kansainväliselle avaruusasemalle suuntaavat avaruuslennot Yhdysvalloista viime vuonna, joten Baikonurin avaruuskeskuksen tulevaisuus on epävarma. Venäjä on rakentamassa myös uutta avaruuskeskusta itäiselle rannikolleen, jonka myötä Venäjällä on käytössään laukaisukeskus omalla maaperällään.

Venäjän avaruusjärjestö Roscosmos on kertonut BBC:lle, että toiminta Baikonurin avaruuskeskuksessa tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa uuden avaruuskeskuksen valmistumisesta huolimatta.