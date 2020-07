Sadat uhrit ottaneet yhteyttä rikosuhrien päivystykseen

Hyväksikäyttötapaukset tulkitaan usein palkkariidoiksi.

Rikosuhripäivystyksen mukaan ihmiskaupan uhri jää usein ilman oikeutta. Palvelulla oli tiedotteen mukaan kesäkuussa reilut 300 ihmiskaupan ja sen kaltaisen hyväksikäytön uhriksi joutunutta asiakasta. Melkein kaikki ovat joutuneet uhriksi Suomessa.

Valtaosaa asiakkaista on hyväksikäytetty työssään. Osaa on hyväksikäytetty seksuaalisessa tarkoituksessa, pakotettu avioliittoon tai hyväksikäytetty muuten lähisuhteessa. Jotkut asiakkaat on pakotettu rikolliseen toimintaan.

Rikosuhripäivystys pitää tärkeänä, että ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytön yleisyyteen on herätty ja ongelma on otettu tosissaan.

Ravintola- ja siivousalan lisäksi epäkohtia on havaittu muun muassa maataloudessa ja rakennusalalla. Uhri saa huolestuttavan harvoin oikeutta.

Erityisasiantuntija Pia Marttilan mukaan uhrit pelkäävät usein hakea apua tilanteeseensa.

– Useat asiakkaamme on käännytetty pois poliisiasemalta, kun he ovat menneet ilmoittamaan hyväksikäytöstä. Kun näin tapahtuu, voi vakavakin rikos jäädä tutkimatta, Marttila toteaa tiedotteessa.

Esimerkiksi työperäisen ihmiskaupan uhri saattaa tuoda apua hakiessaan esille lähinnä sen, että hänelle ei ole maksettu palkkaa. Poliisissa tällaisia tilanteita on saatettu pitää palkkariitoina, eikä tapauksia ole lähdetty selvittämään.

Alipalkkausta itsessään ei ole Suomessa kriminalisoitu. Ulkomaalaisten työntekijöiden syrjintä vaikkapa alipalkkauksen, ylipitkien työpäivien tai vapaapäivien epäämisen muodossa on kuitenkin kriminalisoitu esimerkiksi työsyrjintänä tai kiskonnantapaisena työsyrjintänä. Silti tällaiset tapaukset tulkitaan usein siviilioikeudelliseksi palkkariidaksi tutkimatta, voiko taustalla olla rikos.

Pia Marttilan mukaan Helsingin poliisissa vuodenvaihteessa aloittanut työperäiseen hyväksikäyttöön erikoistunut ryhmä on näyttänyt, että erikoistumisesta on hyötyä. Tutkinnat on aloitettu aiempaa tehokkaammin ja rikoksen uhria on tiedotettu paremmin siitä, miten tutkinta etenee.

Jos ihmiskauppaan ei puututa, voi se ajaa hyväksikäyttöä entistä enemmän maan alle.

– Kun työntekijät näkevät rikollisten yritysten jatkavan toimintaansa normaaliin tapaan rikosilmoituksista huolimatta, heille saattaa syntyä käsitys, että hyväksikäyttö on valtion hyväksymää. He saattavat kokea, että heillä ei todellisuudessa ole muita vaihtoehtoja kuin suostua jopa epäinhimillisiin työoloihin, Marttila sanoo.

