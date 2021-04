”Ihmisiä pelotellaan Astra Zenecan haitoilla”

Osmo Soininvaaran mielestä rokotetta ei kannata kaataa maahan.

Entinen kansanedustaja Osmo Soininvaara (vihr.) sanoo, että Astra Zenecan rokotetta ei kannata jättää käyttämättä, vaikka siihen sisältyykin erittäin pieni veritulppariski.

– Ihmiset on peloteltu niin pahasti Astra Zenecan haitoilla, että kannatti jättää sen ikäraja ennalleen. Jotkut kuitenkin ymmärtävät, kuinka pieni on mitätön riski, hän tviittaa.

Suomi on keskeyttänyt Astra Zenecan rokotteen antamisen alle 65-vuotiaille varotoimena, koska 250000 rokotetusta 3 on saanut veren hyytymiseen liittyviä oireita. Yksi heistä on kuollut. Jos keskeytys jatkuu osa Astra Zenecan rokotteista jää käyttämättä. Koronavirukseen on kuollut yhteensä 885 ihmistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek sanoi keskiviikkona, että Astra Zenecan rokotetta voitaisiin antaa niille alle 65-vuotiaille, jotka itse sitä haluavat. Soininvaara kertoo kannattavansa ajatusta.

– Nohynekin ajatus on hyvä, ettei rokotetta kaadeta maahan vaan annetaan sitä vapaaehtoisesti haluaville.

Ilta-Sanomien verkkokyselyn mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista suostuisi ottamaan Astra Zenecan rokotteen. Kysely oli avoin kaikille verkossa, joten se ei ole tilastollisesti pätevä.

