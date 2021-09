”Ihmisiä kuolee kohta” – Talebanin Afganistan syöksykierteessä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Talouskurimuksesta ja ruokapulasta uhkaa tulla vakava humanitaarinen kriisi.

Taleban-liikkeen johtama Afganistan on syöksynyt talouskatastrofiin ja humanitaariseen kriisiin, jota kansainvälisten avustusjärjestöjen vetäytyminen vauhdittaa.

Asiasta uutisoiva Telegraph kuvaa maan taloustilannetta ”katastrofiksi”. YK:n mukaan ruokapula on äitynyt jo nyt niin pahaksi, että vain yhdellä afgaaniperheellä kahdestakymmenestä on tarpeeksi syötävää. Kansainväliset avustusjärjestöt taas pyrkivät kuumeisesti järjestämään miljoonille ihmisille ruokaa ja suojaa lähestyvän talven varalle.

Sota ja koronaviruspandemia olivat ajaneet Afganistanin humanitaariseen kriisiin jo ennen Talebanin valtaannousua. Kansanvälisen avun loppuminen on kuitenkin puskenut maan vapaapudotukseen.

Peräti kaksi kolmasosaa Afganistanin valtion budjetista koostui ennen Taleban-hallintoa kansainvälisestä avusta. Nyt rahahanat on kuitenkin pantu kiinni.

– Hellä ei ole lainkaan ruokaa tuleville viikolle. Pienet tulot, joita heillä oli aiemman talouden aikaan ovat kadonneet. Kyse on kilpajuoksusta talvea vastaan – kilpajuoksusta kuolemaa vastaan, Afganistanin pakolaisleirejä kiertänyt Norjan pakolaisneuvoston pääsihteeri Jan Egeland kuvailee brittilehdelle.

– Ihmisiä kuolee täällä kohta, hän jatkaa.

Afganistanin kriisi ei kosketa enää vain köyhintä väestöä. Taleban-valta on johtanut ulkomaisten yritysten sulkemiseen ja valtion palkanmaksun pysähtymiseen. Tämä on iskenyt kovaa kaupunkien keskiluokkaankin. Maailman ruokaohjelma WFP:n mukaan vain joka kymmenes kotitalouksista, joissa ainakin yhdellä on toisen asteen tai yliopistotason koulutus pystyy tällä hetkellä hankkimaan tarpeeksi ruokaa.