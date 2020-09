Ihmisiä kaapattiin pakettiautoihin Minskin mielenosoituksissa

Presidentti Aljaksandr Lukašenkaa vastustavat mielenosoitukset jatkuvat Valko-Venäjällä. Pääkaupungissa Minskissä kymmenet tuhannet ihmiset osallistuivat viidettä kertaa järjestettävään sunnuntain suurmielenosoitukseen, jossa vaaditaan presidentin eroa ja uusia vaaleja, uutisoi BBC.

”Sankarien marssiksi” ristityn kulkueen oli tarkoitus päättyä Drozdyn asuinalueelle, jossa asuu Lukašenkan lisäksi useita merkittäviä valtionhallinnon jäseniä. Poliisi kuitenkin esti kulkueen pääsyn alueelle ja kertoi pidättäneensä 250 ihmistä ennen mielenosoituksen alkua.

Sosiaalisessa mediassa on esiintynyt useita videoita, joissa mielenosoittajia on kaapattu kaduilta. Toimittaja Franak Viačorkan Twitterissä julkaisemassa videossa näkyy, kuinka sisäministeriön kommandopipoihin pukeutuneet OMON-erikoisjoukkojen poliisit pidättävät useita rauhallisia mielenosoittajia ja kantoivat heidät pakettiautoihin.

Valko-Venäjän sisäministeriön mukaan pidätykset johtuivat mielenosoittajien ”loukkaavista” lipuista ja kylteistä. Ministeriö väitti myös, että sen mukaan mielenosoituksiin olisi osallistunut koko maassa vain 3 000 ihmistä.

Pidätyksistä huolimatta mielenosoituksiin osallistui Minskissä arviolta 100 000 ihmistä. Minskin lisäksi mielenosoituksia on ollut Brestissä, Homelissa, Mahiljoussa ja muissa kaupungeissa.

Moscow Timesin mukaan Lukašenkan on määrä matkustaa maanantaina Venäjän Sotšiin tapaamaan Venäjän presidentti Vladimir Putinia. Tapaamisen tarkoitus on Venäjän presidentinhallinnon tiedottajan Dmitry Peskovin mukaan keskustella Venäjän ja Valko-Venäjän välisen strategisen kumppanuuden ja liittolaisuuden kehittämisestä.

Arbitrary arrests in Minsk. Police brutally detain men and women. They don't want protesters to gather at one place. pic.twitter.com/1vl21dDaoj

— Franak Viačorka (@franakviacorka) September 13, 2020