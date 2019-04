”Ihmiset toivovat vakaata voimaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petteri Orpo uskoo vaalitaistelun ratkeavan vasta maalikamerakuvalla.

Kokoomusjohtaja Petteri Orpo ja Helsingin kaupunginjohtaja Jan Vapaavuori puhuivat torstaina Narinkkatorin vaalikadulla. Orpo kommentoi tuoreita gallupeja.

– Olemme parin pinnan päässä kärkipaikalta, jossa toverit tulevat selkä edellä vastaan. Hyvät ystävät, kaikki on mahdollista, Petteri Orpo sanoi yleisön hurratessa.

– Voi olla että tarvitaan maalikameraa, kun tullaan kalkkiviivoille. Silloin jokaisella äänellä on merkitystä. Muutamalla äänellä vaalituloksessa voi olla huikea merkitys siihen, mikä on Suomen suunta vaalien jälkeen!

Orpo kertoi häneltä kysyttävän eniten siitä, miten maahan ei tulisi hallitusta, joka alkaa kiristää veroja ja pilaisi hyvän tehdyn työn.

– Ihmiset ovat oikeasti kiinnostuneita Suomessa tehtävästä politiikasta. Halutaan vakautta ja turvallisuutta, Orpo totesi.

– Se mikä on kokoomuksen tavaramerkki, se mistä Janne (Vapaavuori) tunnetaan täällä Helsingissä, se mistä kokoomus tunnetaan Helsingissä on, että hoidetaan vastuullisesti ja fiksusti ihmisten asioita. Sitä ihmiset toivovat ja ihmiset kaipaavat.

– Kaiken politiikan hälinän ja erimielisyyden keskellä, monet pistävät toivoaan siihen, että on vakaa voima olemassa.

Ei muuten vaihtunut

Petteri Orpon mukaan ”tilanne on kutkuttava. Se, millä kokoomus pärjää on se, että kaiken riitelyn keskellä me puhumme tulevaisuudesta. Annetaan toivoa ihmisille”.

– On kaiken maailman synkkyyden maalaajia liikkeellä ja kaikki on muka Suomessa huonosti – mutta kun ei ole. Suomi on maailman parhaita maita.

– Kun teemme oikeita asioita, on Suomessa vielä enemmän onnellisia ihmisiä, vielä enemmän tasa-arvoa, vielä enemmän turvallisuutta ja osaamista kuin tänään. On aihetta toivoon.

Petteri Orpo kehotti kampanjoimaan ”hyvällä mielellä loppuun asti”.

– Joka viimeiseen tuntiin asti on hyvällä tuulella, se puolue voittaa.

Pormestari Jan Vapaavuori muisteli yleisölle, miten ennen kuntavaaleja kaikki väittivät, että vihreät olisivat suurin puolue pääkaupungissa.

– Hesarissa kirjoitettiin, että nyt valta vaihtuu. Ei muuten vaihtunut. Eikä muuten vaihdu nytkään, tässä maassa. Olen aivan varma siitä, että Petteri hoitaa tämän homman vielä kotiin.

Kaikki mahdollista

Petteri Orpon mielestä johtopäätös viimeisistä gallupeista on, ettei yksikään puolue tule saamaan yli 20 prosentin kannatusta.

– Kärkipaikka voi olla jopa 18-19 prosentin luokkaa. Jos katsotaan kokoomuksen kolme tämän viikon gallup-lukua, niin me olemme iskuetäisyydellä kärkipaikasta. Kaikki on oikeasti mahdollista, Petteri Orpo sanoi Verkkouutisille.

– Miljoona ääntä on antamatta. Meillä on selkeä viesti. Nyt täytyy vaan lähteä äänestämään vaalipäivänä. Pienestä voi olla kiinni.

Orpon mukaan voitto ratkaistaan vaalipiireissä ja ehdokkaiden työllä. Hän siteerasi Taloustutkimuksen tutkijaa, jonka mukaan kukaan ei pysty sanomaan vaalitulosta.

– Pienikin ero vaalituloksessa voi olla valtava ero politiikan suunnassa. Se mikä kokoomus tässä on – me olemme se, joka tarjoaa vastuullisuutta, vakautta, luotettavuutta. Me olemme aina olleet vastavoima niin vasemmisto- kuin oikeistopopulismillekin. Nyt sitä tarvitaan.

Hänen mukaansa kokoomuksen salaisiin aseisiin kuuluu erinomaisten ehdokkaiden lisäksi halu voittaa ja näyttää, mistä kokoomus on tehty.

– Olemme hyvä puolue tekemään vaalityötä loppuun saakka. Olemme aina tulleet 1,5-2 pinnaa ylös viimeisinä päivinä. Niin aiomme nytkin.