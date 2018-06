Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lääkärikansanedustaja Mia Laiho (kok.) vaatii ripeää muutosta tieliikennelakiin kotihoitajien pysäköinnin helpottamiseksi.

– Nykyisellään laki ei mahdollista erikoisluvan antamista kotihoidon ajoneuvoille. Minuuttiaikataululla työskentelevät hoitajat joutuvat etsimään parkkipaikkaa minuuttikaupalla, Mia Laiho sanoo.

Hänen mielestään kyseessä on jo kansallinen ongelma, sillä hoitajilla voi olla yhden työvuoron aikana jopa 16 asiakaskäyntiä.

– Kotihoidon ammattilaisilla menee nykyisin jopa kymmeniä minuutteja luvallisen parkkipaikan etsimiseen. Lisäksi heillä on mukanaan usein lähes kymmenen kiloa painava tarvikelaukku. Parkkipaikan metsästäminen on työajan tehotonta käyttöä, joka on suoraan pois hoitotyöstä, Laiho toteaa.

Liikenne- ja viestintävaliokunta totesi tuoreessa tieliikennelaista annetussa mietinnössään, että eduskunnan tulisi edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa yhtenäisen ratkaisun kotihoidon ja vastaavien kotiin tarjottavien palvelujen työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi. Asiasta olisi Laihon mukaan valmistella viipymättä tarvittavat säännösmuutokset.

Hän toteaa, että tilanne on erityisen kriittinen suurissa kaupungeissa kuten Espoossa ja Vantaalla.

– Pysäköinninvalvojalta ei tipu armoa, vaikka pitkittyneen parkkeeraamisen syynä olisi hoitotyö. Kotihoidon työntekijät joutuvatkin useimmiten pulittamaan pysäköintivirhemaksun omasta pussistaan.

– Ihmiset saapuvat auttamaan ja palkkana on parkkisakko. Kyllä tämä sotii yleistä oikeustajua vastaan. Kaikkiaan muutos olisi lainsäädännöllisesti pieni, mutta samalla konkreettinen osoitus siitä kuinka pienellä norminpurulla on mahdollista saada merkittäviä vaikutuksia ihmisten arjen ja hyvinvoinnin edistämiseksi, Laiho sanoo.