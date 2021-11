”Ihmiset huutavat äitejään ja repivät happimaskejaan”

Ukrainassa on koronarokotettu vain 17 prosenttia väestöstä, vaikka rokotteen saisi ilmaiseksi.

Delta-muunnos on runnellut pahoin matalasta rokotekattavuudesta kärsivää Ukrainaa, kertoo Kyiv Post.

Pelkästään tiistaina 26. lokakuuta 734 ihmistä kuoli koronaan. Viranomaisten mukaan luku voi lähiviikkoina nousta jopa tuhanteen päivässä.

Vuorokaudessa 26 000 ihmistä sai tartunnan. Maassa on asukkaita 44 miljoonaa, joista rokotettuja on vain 7,2 miljoonaa eli 17 prosenttia. Ukrainan terveysministeriön mukaan 94,2 prosenttia on sairastuneista on rokottamattomia.

Maan terveydenhuolto on kestokykynsä äärirajoilla. Ennen potilaista koronatapauksia oli puolet, mutta nyt neljä viidestä. Ambulanssia saattaa joutua odottamaan kymmenen tuntia.

Länsiukrainalaisen Tšernivtsin aluesairaalan tartuntatautilääkäri Olga Kobevko sanoo, että kyseessä on Ukrainan pahin koronavaihe koko pandemian aikana. Vuosi sitten sairaalassa kuoli koronaan yhdeksän päivässä, nyt parikymmentä. Jokaisen lääkärin vuoron aikana yksi potilas kuolee.

Uhrit ovat nuorempia. Kun vuosi sitten koronauhrit olivat yli 70-vuotiaita, ovat he nyt yli 50-vuotiaita, sanoo itäukrainalaisen Tšortkivin keskussairaalan tehohoitolääkäri Viktor Mištšantšuk.

Samoin potilaat saapuvat huonommassa kunnossa kuin ennen ja heidän tilansa huononee nopeammin. Hapenpuute vahingoittaa aivojen hermosoluja ja johtaa aivosairauteen, jolloin alkavat harhat ja hallusinaatiot.

– He näkevät hallusinaatioita, huutavat äitejään, yrittävät repiä happimaskejaan, kiljuvat, etteivät halua enää elää, kertoo Mištšantšuk.

Kobevkon kuvailemaan ”hapen ja rukousten täyttämään helvettiin” on johtanut Ukrainassa muiden entisten neuvostotasavaltojen rokoteskeptisismi ja siihen liittyvä disinformaatio. Ukrainalaisten luottamus valtiovaltaan ja rokotteiden tehoon on ennätysheikko.

Ukrainan valtio aloitti rokotuskampanjansa helmikuussa ja se on ollut heinäkuusta lähtien ilmaiseksi saatavissa, mutta silti 56 prosenttia Ukrainan aikuisista ei aio ottaa rokotetta.

– Joillain [rokotevastaisuus] perustuu uskonnollisiin näkemyksiin, toiset vain eivät usko rokotteen auttavan. Toisten selitykset taas ovat täysin järjettömiä, Kobevko sanoo.

– Katson heitä ja tajuan, että he olisivat voineet pelastaa itsensä.