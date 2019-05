Vaarallinen verioperaatio kiehtoo nuoruudesta haaveilevia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ikääntymisen hidastamiseen käytettyjä keinoja kuten parabioosia ei ole todistettu turvallisiksi.

Tutkijat väittävät löytäneensä todisteita siitä, että lääketieteellisin keinoin voi hidastaa ikääntymisen prosessia. Michiganin yliopiston gerontologi Richard Millerin mukaan viimeisen vuosikymmenen aikana tehdyt löydöt ovat merkittäviä. Aiheesta kertoo Daily Star.

Joidenkin tutkijoiden mukaan jopa kuolemattomuus on mahdollista saavuttaa tieteen keinoin. Monen mielestä ikääntymisen hidastaminen on kuitenkin eettisempää. Aiheen tutkimus on yleistynyt laajasti.

Toistaiseksi kokeiluissa olleita lääkkeitä ei ole hyväksytty käyttöön turvallisuussyistä ja siksi, että ne eivät ole toimineet ihmisillä. Tästä huolimatta eräät biohakkereiksi kutsutut ihmiset haluavat käyttää lääketieteellisiä menetelmiä ja pyrkiä hidastamaan ikääntymistään.

− Tiedämme, että biohakkerointia tapahtuu koko ajan, ja olen siitä hyvin huolissani, kommentoi Oxfordin yliopiston biokemisti Lynne Cox.

Keinoja pyrkiä hidastamaan ikääntymistä ovat muun muassa verensiirrot. Myös diabeteksen hoidossa käytettyä metmorfiinia on käytetty ikääntymisen hidastamiseen. Sen on eläinkokeissa todettu pidentävän joidenkin eläinten elinikää.

Tutkijat havaitsivat 1970-luvulla, että yhdistämällä nuoren ja vanhan hiiriyksilön verenkierrot saadaan yllättäviä tuloksia. Toimenpidettä kutsutaan parabioosiksi.

Nuorempi yksilö alkoi ikääntyä ennenaikaisesti, kun taas vanhemmalle yksilölle palautui nuoruuden piirteitä. Samaa logiikkaa ovat itseensä kokeilleet uskaliaat ihmiset – varoituksista huolimatta.

Ihmiset ovat haaveilleet parabioosin vaikutuksista jo 1800-luvulla. Parabioosista ei Yhdysvaltain ruoka- ja lääkevirasto FDA:n mukaan ole luotettavasti todistettu olevan hyötyä, ja sen uskotaan olevan päinvastoin vaarallista.