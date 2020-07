Ihminen on vasemmistolaisin 27-vuotiaana

Poliittisena konsulttina ja ajatuspajassa toimiva James Kangasooriam twiittaa IpsosMORIn tutkimuksesta. Se mittasi ihmisten nykyistä identifioitumista Britanniassa vasemmisto-oikeisto -akselilla.

Hänen mukaansa oikeiston kannatus eri ikäluokissa on kuin Niken logon laskeva ja nouseva käyrä – ja vasemmiston vastaavasti päinvastainen. Tutkimus kertoo nuorten Britanniassa olevan vasemmistolaisempia ja vanhempien selvästi oikeistolaisempia.

Asia ei ole kuitenkaan niin yksinkertainen. Todellisuudessa kaikkein varhaisimmissa ikäryhmissä, esimerkiksi 18-vuotiaissa, vasemmistoa kannatetaan vähemmän kuin esimerkiksi 30-vuotiaissa. Kangasooriam sanoo havainneensa saman ilmiön useista mittauksista. Sitä ei kuitenkaan huomata, kun mittaukset tehdään liian suurista ikäryhmistä liian pienillä otoksilla.

– Noin 27-vuotiaat ovat kaikkein vasemmistolaisimpia (yliopiston vaikutus?), olennaisesti enemmän kuin myöhäisteinit, hän twiittaa.

– Ekologiset luulot sivuuttaen, on joukko ehdokkaita joka selittää Nike-kurvin: elämänvaihe, yliopiston vaikutus, lukukausimaksujen nousu, ikäluokan vaikutus (ympäristö mukaan laskien), median kulutus, mutta minusta tätä aiheesta pitäisi tutkia reippaasti enemmän.

Kauimpana keskivertoäänestäjästä, joka on 43-vuotias, ovat 25-34-vuotiaat.

Fascinating poll out today from @IpsosMORI on Right/Left identification. The poll provides further evidence that Right Wing support looks like a "Nike tick" by age (and Left Wing support the inverse) (1/8) https://t.co/kxImKFgRl2 pic.twitter.com/fF4XWuoFS8

— James Kanagasooriam (@JamesKanag) July 24, 2020