Ihminen muutti merkittävästi ympäristöä jo 3000 vuotta sitten

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusi tutkimus haastaa aiemman, jossa ihmislähtöinen ympäristönmuutos nähdään tuoreena ilmiönä.

Maailmanlaajuista maankäytön historiaa selvitti tutkimus, johon osallistui yli 250 arkeologia eri puolilta maailmaa. Kyseessä on ensimmäinen arkeologisen tutkimuksen pohjalle rakentuva koko maailman kattava katsaus maankäytön pitkän aikavälin historiaan, kertoo Oulun yliopisto.

Tutkimus osoittaa planeettamme pinnan olleen jo 3 000 vuotta sitten merkittävästi metsästäjä-keräilijöiden, maanviljelijöiden ja karjankasvattajien maankäytön muokkaama. Tämä on huomattavasti aiemmin kuin luonnontieteelliset mallinnukset maankäytön historiasta ovat ennustaneet.

Arkeologien empiirisen arvion pohjana oli aikajakso, joka alkoi 10 000 vuotta sitten ja päätyi 1850-luvulle.

Tuottavien elinkeinojen synty kiihdytti ihmisen aiheuttamia ympäristövaikutuksia, mutta näiden varhaisten ympäristönmuutosten laajuus, ajoitus ja vaikutukset eivät ole olleet tunnettuja koko maailman mittakaavassa.

– Perinteisissä pienyhteisöissä nämä muutokset ympäristöön ovat alun alkaen olleet yleensä pienimuotoisia, mutta vaikutukset ovat kasvaneet ja kertautuneet aikojen kuluessa, tutkijatohtori Oula Seitsonen Oulun yliopistosta kertoo.

Esimerkkeinä vaikutuksista Seitsonen mainitsee metsien ja muun kasvuston raivaamisen polttamalla tai kaatamalla, jolloin maisema avautui ja saatiin kaskimaita, hyviä metsästysmaastoja ja asutusalueita. Maanviljelyn lisääntyminen köyhdytti maaperää, ja kasvillisuus kului karjaeläinten laidunnuksen vuoksi.

Tutkimus globaalista maankäyttöhistoriasta korostaa maapallon muutoksen pitkää historiaa. Katsaus osoittaa myös merkittäviä puutteita arkeologisen tutkimuksen ja tiedon määrässä ja laadussa maailman mittakaavassa.

Osallistujien asiantuntemus oli korkeimmillaan noin 2000 vuotta vanhojen kohteiden osalta sekä keskittyi rikkaammille ja perinteisesti hyvin tutkituille alueille. Tämä korostaa köyhempien alueiden tutkimuksen tarvetta tulevaisuudessa aukkojen paikkaamiseksi.

Asiaa koskeva rtikkeli Archaeological assessment reveals Earth’s early transformation through land use on julkaistu arvostetussa Science-tiedelehdessä.