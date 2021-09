Ihmetys VR:n ajamattomista vuoroista: Miksi maksetaan verovaroista?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pelkästään kiskobussivuoroja on peruttu kuluneen vuoden aikana yli tuhat.

Kansanedustaja Joonas Könttä (kesk.) kysyy jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, miksei VR korvaa tai palauta ajamattomista junavuoroista saamiaan veronmaksajien rahoja takaisin valtiolle.

Tällä hetkellä liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) maksaa VR:lle ostoliikenteestä, ajoi se junia tai ei. Könttä myöntää, että ostoliikennesopimukset ovat tärkeä keino turvata raideliikennettä joka puolella Suomea.

– Valitettavasti näissä yhteyksissä on kuitenkin usein ongelmia. LVM:ltä saadun tiedon mukaan ajamattomista junavuoroista ei seuraa sanktioita. On siis melko selvää, että juuri näitä ostoliikennevuoroja on järkevämpää perua kuin markkinaehtoisia, Joonas Könttä toteaa tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että pelkästään kiskobussivuoroja on peruttu kuluneen vuoden aikana yli tuhat. VR on silti saanut näistä yhteyksistä täyden liikennöintikorvauksen.

– VR saattaa korvata perutut junat linja-autoilla tai muilla liikennöintivälineillä, mutta matkustajien näkökulmasta tämä on usein huono vaihtoehto, eikä vastaa hankittua palvelua, Könttä sanoo.

– Mielestäni on olennaista kysyä, miksi VR ei maksa ajamattomista ja verovaroin kustannetuista junavuoroista korvauksia LVM:lle.