Ihastuttava valoesitys koko Euroopan majakoista – mutta miten Suomelle kävi näin?

Amerikkalaisprofessori Ethan Mollick on jakanut twitterissä alla näkyvän gif-kuvatiedoston, joka näyttää kartalla kaikkien Euroopan maiden majakoiden välkehtimisen yön pimeydessä.

Värit ovat todellista vastaavia valkoisia, punaisia ja keltaisia valoja. Myös valopallojen suuruus vastaa niiden voimakkuutta eli etäisyyttä, joilta majakka mereltä näkyy.

Majakkaesitys on osa tätä Githubin karttaa. Tiedot ovat peräisin ”karttojen Wikipediasta” Open Street Mapista.

Twitterissä on suomalaisia ihmettelijöitä, joiden mukaan esityksessä on jotain outoa. Norjan rannikko on kauttaaltaan punaisten ja valkoisten valojen peittämä, kuten varmaan todellisuudessakin, mutta Suomesta näkyy vain hajanaisia valoja ja esimerkiksi outo valokertymä jossain Oulujärven kohdalla.

Todellisuudessahan Suomessa on paljon pieniä majakoita kauttaaltaan Suomenlahden ja Pohjanlahden rannikoilla sekä Ahvenanmaalla. Syyksi esityksen vajavaisuuteen epäillään sitä, että Traficomin majakkakarttojen palvelu on ollut offline joulukuusta asti.

Here are the lighthouses of Europe.

The map is even better than it might seem at first glance: the colors are the real colors, the patterns are the real patterns, and the size of the dots is the distance at which each light is visible. https://t.co/y7QzV1v7GF pic.twitter.com/9Zbh4Da62B

