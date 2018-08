Identiteettivarkauksia tehdään jo enemmän kuin murtoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pelkästään asuntomurtoihin verrattuna identiteettivarkauksia tapahtui viime vuonna lähes seitsenkertainen määrä.

Rikostilastojen valossa identiteettivarkauksien määrä on Suomessa erittäin suuri. Viime vuonna identiteettivarkaan uhriksi joutui noin 30 000 ihmistä.

MySafetyn toimitusjohtajan Niclas Fagerlundin mukaan identiteettivarkaudet ovat Suomessa todellinen ongelma, jota ei vielä tiedosteta hyvin.

– Monet eivät tiedä, että identiteettivarkaus on rangaistava rikos. Henkirikokset, murrot tai muut fyysiset rikokset ovat konkreettisempia ja näkyvämpiä asioita, joten ne on helpompi käsittää – mutta henkilötietojen varastaminen, se on näkymätöntä: vain ykkösiä ja nollia, Fagerlund sanoo.

Identiteettivarkauksista koituvat taloudelliset vahingot ovat kasvussa. mySafetyn tuoreen tutkimuksen mukaan joka toinen identiteettivarkauden uhri on kokenut rikoksesta taloudellista haittaa, ja kolmasosa uhreista yli 500 euron haittaa.

Vielä viime vuoden tutkimustuloksien mukaan myös suurien vahinkojen määrä oli huomattavasti pienempi kuin nyt. Yli 2 000 euron vahinkoja koki viime vuonna noin kymmenen prosenttia suomalaisista, kun tänä vuonna vastaavan vahingon uhriksi joutui 16 prosenttia.

Kaiken kaikkiaan yli tuhannen euron haittoja koki tämän vuoden tutkimuksen perusteella noin neljäsosa vastaajista.

Fagerlundin mukaan vahinkojen euromäärä jatkaa kasvuaan.

– Olemme tutkineet identiteettivarkauden haittoja monta vuotta. Trendi on se, että euromääräinen summa kasvaa Pohjoismaissa, Suomen lisäksi esimerkiksi Ruotsissa, hän kertoo.

Suurin osa taloudellisista vahingoista johtuu tapauksista, joissa henkilötietojen avulla tehdään tilauksia tai lainahakemuksia. Sähköisessä rikollisuudessa Suomen syrjäisestä sijainnista ei ole etua.

MySafetyn tutkimuksen mukaan identiteettivarkaudesta tehdään yhä useammin ilmoitus poliisille. Tänä vuonna rikosilmoituksen teki 55 prosenttia varkauden uhreista, kun viime vuonna 48 prosenttia.

Vaikka rikoksesta ilmoitetaan yhä useammin viranomaiselle, identiteettivarkauksia selvitetään harvemmin kuin aiemmin. Tutkimuksen mukaan vuonna 2017 varkauksista noin 30 prosenttia jäi selvittämättä, kun viime vuoden vastaava luku oli 40 prosenttia.

Fagerlundin mukaan poliisin resurssit eivät riitä identiteettivarkauksien selvittämiseen.

– Identiteettivarkaudet ovat ongelmallisia ja monimutkaisia selvittää, mikä ei myöskään helpota asiaa, hän sanoo.