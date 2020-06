ICT-alan työehtosopimus hyväksyttiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sopimus nostaa toimihenkilöiden palkkoja yleisen linjan mukaisesti.

Ammattiliitto Pron ja Palvelualojen työnantajat PALTAn hallinnot ovat hyväksyneet ICT-alan toimihenkilöiden työehtosopimusta koskevan neuvottelutuloksen.

Työehtosopimus astuu voimaan välittömästi ja se on voimassa 28.2.2022 saakka. Alalla ollut ylityökielto poistettiin jo viime torstaina, kun työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos oli saavutettu.

Pron mukaan uusi työehtosopimus syntyi raskaiden neuvotteluiden jälkeen, mutta se mahdollistaa ICT-alan kehittämisen.

– ICT-alan työehtosopimusneuvottelut olivat tällä kertaa poikkeuksellisen vaikeat. Kiitos PALTAlle lopputuloksesta. Päätimme pitkät neuvottelut kompromissiin, jossa molempien osapuolten keskeiset tavoitteet liikkuivat oikeaan suuntaan, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kiittää liittonsa tiedotteessa.

Työehtosopimus nostaa toimihenkilöiden palkkoja yleisen linjan mukaisesti eli yhteensä 3,3 prosenttia sopimuskauden aikana. Palkankorotusratkaisun kustannusvaikutus on sama, mistä muillakin aloilla on sovittu ja palkankorotuslinja on yleiskorotuspainotteinen.

Työehtosopimuksesta poistettiin kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomat kiky-tunnit. Niiden sijaan alalla on mahdollista lisätä osaamisen kehittämiseen tähtäävää palkallista toimintaa.

– Uusi työehtosopimus edistää työaikapankkien käyttöönottoa. Tämä on hyvä avaus, ja uskon työaikapankkien luovan mahdollisuuksia ICT-alan muutenkin joustavien työaikakäytäntöjen kehittämiseen edelleen, Pron ICT- ja viestintäsektorin johtaja Antti Hakala toteaa.