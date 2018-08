IAEA sanoo Pohjois-Korean jatkavan ydinaseohjelmaansa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kim Jong-unin arvellaan kiristävän ydinaseillaan mahdollisimman paljon myönnytyksiä ulkovalloilta.

YK:n alaisen Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) mukaan Pohjois-Korea on jatkanut ydinaseohjelmansa kehittämistä.

IAEA kertoo havainneensa viitteitä siitä, että maa on jatkanut uraanin rikastamista ja tärkeän ydinlaitoksen rakennustöitä.

– Pohjois-Korean ydinohjelman jatkaminen ja siihen liittyvät hallinnon lausunnot aiheuttavat vakavaa huolta, IAEA:n maanantaina julkaistussa raportissa todetaan the Guardian-lehden mukaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi kesäkuussa pidetyn Singapore-huippukokouksen jälkeen, että maan johtaja Kim Jong-un oli sitoutunut luopumaan ydinasearsenaalistaan.

Analyytikot ovat huomauttaneet, että huippukokouksen yhteydessä ei allekirjoitettu varsinaista sopimusta ydinohjelmaan liittyen.

– Pohjois-Korean kanssa neuvotteleminen on aina pitkä, mutkikas ja vaikea tie. He ovat taitavia neuvottelijoita. He pyrkivät pitämään kiinni ydinaseistaan niin pitkään kuin voivat, jotta saavat mahdollisimman paljon myönnytyksiä ulkovalloilta, CNAS-tutkimuslaitoksen asiantuntija Duyeon Kim toteaa.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeon on kerrottu valmistelevan parhaillaan neljättä Pohjois-Korea-matkaansa. Tarkoituksena on saada maalta tarkempi listaus sen ydinasearsenaalista ja koelaitoksista, mikä toimisi pohjana jatkoneuvotteluille.