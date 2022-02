Hyytävän alun jälkeen tapahtuu käänne, lisää lunta tulossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helmikuun sää on kuukausiennusteen perusteella ajankohtaan nähden lauhaa.

Helmikuu on käynnistynyt kovilla pakkasilla Lapissa, kertoo Foreca. Kuun ensimmäisenä päivänä Enontekiöllä mitattiin −34,9 astetta pakkasta.

– Helmikuu alkaa nyt paikoin hyytävän kylmässä säässä, sillä koillisesta virtaa Valtteri-myrskyn jäljessä kylmää, mahdollisesti jopa arktista ilmamassaa, kertoo Forecan meteorologi Anna Latvala tiedotteessa.

Tällä viikolla lumisateet vähenevät alkuun ja päivien välillä ei ole paljoa eroa. Muutos tulee kuitenkin jo perjantaina, kun lännestä saapuva matalapaine alkaa työntää kylmää ilmaa takaisin Suomen pohjois- ja itäpuolelle.

– Lännestä leviää lumipyry ja tuuli voi voimistua läntisillä merialueilla myrskyksi asti, jälleen kerran, Latvala toteaa.

Perjantain ja lauantain aikana lumipyry pyyhkäisee tämän hetken ennusteen mukaan käytännössä koko maan yli ja tuo lunta laajalti 5–15 senttimetriä. Sunnuntain ennuste on vielä epävarma, mutta uudesta sadealueesta voi tulla jälleen lunta 2–10 senttimetriä. Todennäköisesti sateiden painopiste on tässä vaiheessa maan etelä- ja keskiosassa.

Ensi viikolla sateinen sää jatkuu, sillä matalapaineiden reitti kulkee Pohjois-Euroopan yli kohti Venäjää.

– Matalapaineiden mukana Suomeen tulee lauhempaa ilmaa. Välillä lämpötila noussee laajalla alueella suojasään puolelle, Latvala sanoo.

Talvilomaksi lauhaa säätä

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen julkaiseman kuukausiennusteen mukaan helmikuun jälkimmäisellä puoliskolla korkeapaine vahvistuu edelleen Euroopan keskiosassa, ja matalapaineet puolestaan väistyvät pohjoisemmaksi.

Suomessa on kuukausiennusteen perusteella ajankohtaan nähden lauhaa.

– Koska tavallinenkin päivän ylin lämpötila on helmikuun lopussa etelässä ja lounaassa monin paikoin nollassa tai plussalla, ajankohtaan nähden lauha sää voi tuoda välillä kevään tuntua, sanoo Forecan meteorologi Anna Latvala.

Koululaisten talvilomia vietetään Suomessa porrastetusti kolmella viikolla 21.2.–13.3.

Helmikuun 21. päivä alkavalla viikolla suursäätilanne on hyvin samanlainen kuin edelliselläkin viikolla. Suomeen kuukausiennuste näyttää tavanomaista lämpimämpää viikkoa, sademäärä vaikuttaa keskimääräiseltä.

– Sää on ajankohtaan nähden lauhaa. Tuuli käy keskimääräistä useammin lännen tai lounaan puolelta. Säässä on todennäköisesti viikon sisällä vaihtelua. Norjassa viikko on edelleen tavanomaista sateisempi. Skandien itäpuolella onkin föhn-tuulen mahdollisuus, Anna Latvala sanoo.