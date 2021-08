”Hyytävää puhetta THL:n Mika Salmiselta”

Martin Scheininin mielestä Suomen lievillä koronatoimenpiteillä on säästetty 8500 ihmishenkeä verrattuna EU:n keskiarvoon.

THL.n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen arvosteli Ilta-Sanomien haastattelussa koronan tukahduttamista ajavia tahoja.

Epidemian tukahduttaminen ei hänen mukaansa enää ole mahdollista eikä radikaalia strategiaa kannata yrittää.

– Jos joku vielä kuvittelee, että koronavirus häviää maailmasta tukahduttamalla, on elänyt laput silmillä. Taudin vaikutukset voidaan saada täältä pääosin pois. Tautia ei kuitenkaan voida maailmasta olemassa olevilla keinoilla hävittää kokonaan, Mika Salminen sanoi IS:lle.

– On selvää, että radikaalit toimet voivat rauhoittaa epidemiaa hetkellisesti, mutta riskit taudin palaamiselle ovat silti olemassa. On nähty, että kaikissa niissä maissa, joissa radikaaleja toimia on sovellettu, takaiskuja on tapahtunut yksi toisensa jälkeen. Maissa joissa rokotuskattavuus nousee, epidemiasta ulospääsy on saavutettavissa.

Tukahduttamista kannattava ihmisoikeusprofessori Martin Scheinin kommentoi haastattelua twitterissä.

– Hyytävää puhetta Mika Salmiselta. Suomen lievillä toimenpiteillä on säästetty 8 500 ihmishenkeä verrattuna EU:n keskiarvoon, Martin Scheinin sanoo.

Scheinin mukaan tämän hetkisten tartuntaryöppyjen kaltaiset ”takaiskut osoittavat, kuinka iso riski tämä epidemia on”.

– Pitäisi jaksaa, että rokotukset saadaan kattaviksi, myös lasten suhteen, professori esittää.

Scheinin on viimeksi ehdottanut kuukaduen ”matokuuria” tartuntojen painamiseksi alas. Se ei hänen mukaansa tarkoita Suomen sulkemista vaan muun muassa koulujen aloitusta etänä.

– Epidemia on muuttunut, myös niin että lasten vakavien sairastumisten torjunta korostuu.

