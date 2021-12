Hyytävää kylmyyttä – tällainen on lähiviikkojen sää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kuukausiennuste povaa lauhan sään ystäville huonoja uutisia.

Joulua on saatu viettää Suomessa kylmässä ja lumisessa talvisäässä. Lunta on saatu Etelä-Suomea myöten ja aurinko on paistanut isossa osassa maata. Aurinkoinen pakkassää jatkuu vielä maanantaina, mutta maanantain ja tiistain välisenä yönä pakkanen lauhtuu suurimmassa osassa maata.

Sääpalvelu Forecan ennusteen mukaan lauhtuvaa säätä on luvassa lähes koko Suomeen Lappia lukuun ottamatta, kun lämmintä ilmaa alkaa virrata etelästä. Samalla pilvisyys lisääntyy. Viikon loppupuolella eteläisimmässä Suomessa päästään jopa plusasteiden puolelle, mutta tammikuun alussa pakkanen taas kiristyy.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n kuukausiennusteessa luvataan Suomeen keskimääräistä kylmempää ilmaa suurimmalle osalle neljän viikon tarkastelujaksoa, joka alkaa 27.12.

Kylmempää ilmanalaa pitää yllä Pohjois-Atlantilla oleva tavanomaista korkeampi ilmanpaine, joka estää pääsääntöisesti lämpimämpien ilmamassojen pääsemisen Pohjois-Eurooppaan. Suomen säätilaa hallitseekin napa-alueiden arktinen ilmamassa.

Tammikuun 3. päivänä alkavalla viikolla matalapaineiden rata kulkee Etelä-Suomen yli kohti itää, tuoden mukanaan reilummin lumisateita.

Kuukausiennusteen kolmannella viikolla 10.1. alkaen säässä on odotettavissa selkeämpää lauhtumista. Neljännelle viikolle tultaessa korkeapaineen alue saattaa siirtyä pois Suomen päältä, jolloin lauhempi ilma lounaasta virtaisi ainakin osaan maata.

Tavallista kylmemmän jakson uskotaan tällöin muuttuvan säässä joko tavanomaisemmaksi tai normaalia lämpimämmäksi. Näin pitkälle mentäessä säätilojen ennustettavuus on kuitenkin verrattain heikko.