Hyytävä video hetki hetkeltä: Näin sauditoimittaja murhattiin

Iskuryhmän toimintaa kuvataan suunnitelluksi ja tehokkaaksi.

New York Times on koonnut useisiin eri lähteisiin perustuen tästä löytyvän videon saudiarabialaisen toisinajattelijatoimittaja Jamal Khashoggin murhasta. Videolle on koottu niin pätkiä turvakameranauhoista kuin kuvia epäillyistä tekijöistä.

Muun muassa Washington Postiin kirjoittanut Khashoggi katosi lokakuun 2. päivänä mentyään Saudi-Arabian konsulaattiin Turkin Istanbulissa. Turkki ilmoitti pian katoamisen jälkeen saaneensa haltuunsa äänitallenteita siitä, että Saudi-Arabian tiedustelupalvelun agentit kiduttivat, tappoivat ja paloittelivat Khashoggin konsulaatissa. Murhasta epäillään iskuryhmää, joka oli lennätetty paikalle Saudi-Arabiasta.

New York Timesin mukaan saudiarabialaisen iskuryhmän jäsenet oli ilmeisesti valittu tarkasti korkeista turvallisuusviroista. Osalla heistä on kerrottu olevan yhteyksiä Saudi-Arabian ylimpään johtoon. Esimerkiksi operaation johtajaksi uskottu saudivirkailija on matkustanut Yhdysvalloissa ja Euroopassa yhdessä Saudi-Arabian kruununprinssi Muhammad bin Salmanin kanssa.

Saudi-Arabian versiot tapahtumista ovat eläneet. Ensin väitettiin, että toimittaja poistui konsulaatista elossa. Sittemmin Khashoggin on kerrottu kuolleen kuristusotteeseen jonkinlaisen tappelun tuoksinassa. Saudi-Arabia on kiistänyt veriteon olleen suunniteltu.

– Tämä surman rekonstruktio ja pieleen mennyt peittely-yritys saattavat heidän tarinansa kuitenkin hyvin kyseenalaiseksi, videolla todetaan.

Tarkka suunnitelma

Video käy surmaan johtaneen tapahtumaketjun läpi hetki hetkeltä. Kaikki alkoi Jamal Khashoggin vierailtua konsulaatissa selvittämässä avioliittoonsa liittyviä asioita. Toimittajaa oli pyydetty palaamaan takaisin viikon päästä. Saudiarabialainen vakooja lähti lähetystöstä samana päivänä Riadiin.

– Hän auttoi laatimaan suunnitelman Khashoggin kiinni ottamisesta, videolla todetaan.

Saudiarabialaisia agentteja alkoi saapua Istanbuliin useilla eri lennoilla 12 tuntia ennen surmaa. Esimerkiksi Kairosta lensi kolmen miehen ryhmä. Selvityksen mukaan kaksi heistä oli Saudi-Arabian kruununprinssin kanssa toisinaan matkustaneita turvallisuusvirkailijoita. Yhdeksän miehen ”kakkosryhmä” saapui Riadista Saudi-Arabian viranomaisten aiemmin käyttämällä yksityiskoneella.

Yksi kakkostiimin jäsenistä oli Saudi-Arabian sisäministeriön alaisuudessa työskentelevä korkea-arvoinen oikeuslääkäri. Hänen työnsä olisi pilkkoa Khashoggin ruumis. Samalla lennolla saapui myös toimittajaa ulkonäöltään muistuttava 57-vuotias insinööri, joka yritti myöhemmin esittää Jamal Khashoggia poistumassa konsulaatista.

Hotellien ja konsulaatin turvakameratallenteiden perusteella iskuryhmä kokoontui surmapaikalle vain pari tuntia ennen murhaa. Nauhalle jäi myös lähetystön suuren pakettiauton siirto rakennuksen etupuolelta sivummalle muurin sisäpuolelle. Turkin viranomaisten mukaan Khashoggin ruumis kuljetettiin myöhemmin pois tällä autolla.

Surma työhuoneessa

Jamal Khashoggi ohjattiin selvityksen mukaan lähetystössä konsulin työhuoneeseen. Murhaajien kerrotaan odottaneen viereisessä huoneessa.

– Todistusaineistosta perillä olevien lähteiden mukaan Khashoggin kimppuun käytiin nopeasti. Hänet raahattiin toiseen huoneeseen ja tapettiin minuuteissa. Sitten ruumiinavausekspertti paloitteli hänet kuunnellen samalla musiikkia.

Seuraavaksi operaation johtaja soitti synkän puhelun esimiehekseen sanotulle henkilölle.

– Kerro pomollesi, että se on tehty, hän totesi.

Ruumista todennäköisesti kuljettava pakettiauto lähti lähetystöstä kaksi tuntia myöhemmin ja ajoi Saudi-Arabian konsulin residenssille parin minuutin matkan päähän. Jamal Khashoggin vaatteisiin puettu saudi-insinööri poistui samalla konsulaatista. Kaksoisolennon kohdalla tapahtui kuitenkin virhe. Miehellä oli toimittajan kenkien sijaan samat lenkkarit, joissa hän saapui lähetystöön muutamaa tuntia aiemmin. Kaksoisolento kiersi kaupunkia jonkin aikaa ja vaihtoi sitten takaisin omaan asuunsa.

Kolmas saudiryhmä saapui Riadista lentäen vasta tässä vaiheessa. Kolmen miehen ryhmä vietti maassa vain viisi tuntia. Heidän toiminnastaan ei tiedetä tarkemmin.

Saudi-Arabia on ilmoittanut hakevansa kuolemantuomiota joillekin murhan epäillyistä. Kruununprinssin osallisuus tapaukseen on kiistetty jyrkästi.