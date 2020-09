Hyvinvointialan mukaan sote-esitys on pahasti pielessä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rakenteita uudistettaessa ei saa tehdä ratkaisuja, jotka heikentävät palveluja, toteaa Hyvinvointiala.

– Hallituksen mukaan kyseessä on rakenteiden uudistaminen ja sisältöjä uudistetaan myöhemmin. Tämän voisi hyväksyä, jos esitys ei sisältäisi karkeita heikennyksiä jopa nykyisiin palveluihin. Esitys paaluttaa rakenteet sellaiseen asentoon, että sisältöjen uudistamiselle ei jää tilaa, sanoo Hyvinvointiala HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Hänen mukaansa räikeimmät ongelmat liittyvät yritysten ja järjestöjen potentiaalin hyödyntämättä jättämiseen, sote-maakuntien vajaaseen itsehallintoon ja demokratian puuttumiseen sekä kustannusten kasvattamiseen – ei hillintään.

– Rakenteiden muuttaminen ei vielä auta palveluja ja tukea tarvitsevaa ihmistä. Parempi saatavuus, lyhyemmät jonot, matalat kynnykset ja oikea-aikaisuus auttavat. Yritysten ja järjestöjen yhteistyöllä julkisen sektorin kanssa tällaisiin tuloksiin on jo päästy ympäri Suomen. On hallitukselta vakava virhe, jos se sulkee pois näiden mahdollisuuksien käyttämisen. Ostopalvelujen rajoittamisen päätös on poliittinen, ei juridinen, Rajakangas toteaa.

Hän muistuttaa, että myös kriittinen lausuntopalaute pitää ottaa erittäin vakavasti. Hallituksen aikataulun mukaan lausuntopalautteen jälkeen korjatun esityksen pitäisi olla eduskunnassa jo joulukuussa.

– Hallituksella on varmasti kovat paineet saada esitys etenemään viime yritysten mahalaskujen jäljiltä. Se ei kuitenkaan – yhdistettynä kireään aikatauluun – saa johtaa siihen, että lausunnoilla pyyhitään pöytää. Niihin pitää perehtyä erittäin huolella ja tarvittavat muutokset pitää tehdä, semminkin kun valmisteluvaiheessa asiassa ei kuultu juuri mitään tahoa, Rajakangas sanoo.