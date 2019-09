”Vähennyksen leikkaaminen hölmöläisten hommaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hyvinvointialan mielestä hallitus tekee haitallisen leikkauksen kotitalousvähennykseen.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus kokoontuu tiistaina budjettiriiheen päättämään valtion ensi vuoden talousarviosta. Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) on todennut, ettei hallituksella ole sellaista vaihtoehtoa, jossa menolisäykset toteutuvat ja työllisyystavoite ei.

Hyvinvointiala HALI ry:n mukaan työllisyystoimia voidaan lähestyä työn kysynnän ja tarjonnan sekä työnhakijoiden ja heiltä tarvittavan osaamisen eli ns. kohtaannon kautta.

– Tällä hetkellä työn kysyntä on korkealla. Avointen työpaikkojen määrä suhteessa työttömiin työnhakijoihin on 2,5-kertaistunut muutamassa vuodessa. Osaavan työvoiman saatavuus on ollut yritysten ykkösongelma – myös hyvinvointialoilla – jo pitkään.

HALI toteaa, että työn kysyntä voi kuitenkin notkahtaa vahvasti laskusuhdanteessa.

– Silloin tarvitaan kaikkia keinoja, erityisesti yksityisen kulutuksen lisäämistä. Hallitus aikoo tehdä kulutuksen kannalta haitallisen leikkauksen kotitalousvähennykseen. Sen negatiivinen vaikutus lasketaan tuhansissa työpaikoissa. Hallituksen kaavailema ansiotuloverotuksen keventäminen on oikea toimi, mutta ei korvaa kotitalousvähennystä verokiilan kutistajana.

HALI pitääkin vähennyksen leikkaamista ”hölmöläisten hommana”.

Järjestö huomauttaa, että kotitalousvähennyksellä on työpaikkojen ohella kasvava merkitys ikääntyneiden palveluissa.

– Eläkelaiset käyttävät koko vähennyksestä jo noin 40 prosenttia. Myös lapset ja lastenlapset hyödyntävät kotitalousvähennystä hankkiessaan hoivapalveluita vanhemmilleen.

HALI esittää, että hallitus arvioi kotitalousvähennyksen leikkauksen vaikutukset työllisyyteen ja palveluiden saatavuuteen ennen yksioikoisen leikkauspäätöksen tekemistä.