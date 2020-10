Hyvinvointiala: Sote-uudistuksen tavoitteet tuskin toteutuvat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

HALI ry:n mielestä sote-sopu ei korjannut valuvikoja.

Yksityistä sosiaali- ja terveysalaa edustava Hyvinvointiala HALI ry:n mielestä on hyvin todennäköistä, ettei sote-uudistukselle asetetut tavoitteet toteudu. Hallitus julkaisi tiistaina sote-esityksensä, jota oli muokattu lausuntokierroksen pohjalta.

HALI ry:n mukaan hallituksen lausuntokierroksen jälkeisissä neuvotteluissa yksityiskohtia viilattiin, mutta suuret linjat eivät muuttuneet.

− Esityksestä puuttuu keskeisiä keinoja vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi. Järjestämisvastuun siirto kuntarakennetta laajemmille alueille tarjoaa parhaimmillaan tavoitteisiin pääsylle paremman alustan, mutta ei yksinään ole tae muutokselle, sanoo HALI:n toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas tiedotteessa.

HALI:n mukaan tavoitteisiin pääsemiseksi hyvinvointialueilla pitää olla vähintään samankaltaiset mahdollisuudet hyödyntää kumppanuuksia yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa kuin kunnilla nykyään.

− Yritysten ja järjestöjen merkittävät satsaukset julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen, kuten digitaalisiin palveluihin, ovat vieneet koko sote-sektoria eteenpäin ja mahdollistaneet suomalaisille paremmat palvelut. Tähän yhteiskehittämiseen ja yhteistyöhön esitys ei kannustaisi eikä mahdollistaisi sitä edes nykyisessä määrin, Rajakangas sanoo.

Hallituksen tiedotustilaisuuden perusteella jäi HALI:n mukaan avoimeksi, miten esitys on muuttunut lausunnoilla olleeseen versioon, jossa vaatimus järjestäjän riittävästä omasta tuotannosta oli ”kohtuuttoman laaja”.

Lausuntokierroksella olleeseen versioon verrattuna hyvinvointialueiden itsehallintoa on HALI:n mukaan jonkin verran selkeytetty koskien sosiaali- ja terveysministeriön kanssa käytäviä neuvotteluja. Yksityisen sektorin hyödyntämistä erityisesti päivystyksissä on helpotettu aiempaan esitykseen verrattuna. Samoin sopimusten mitätöintipykälää on lievennetty.

− Nämä ovat hyviä uutisia suhteessa lausunnoilla olleeseen esitykseen. Silti esityksessä mennään nykytilannetta rajoittavampaan ja näin ollen myös sote-järjestäjän mahdollisuuksia enemmän sitovaan suuntaan. Yksityisen sektorin osalta hallituksen neuvotteluissa onkin ollut kyse siitä, kuinka paljon enemmän yritysten ja järjestöjen hyödyntämisen mahdollisuuksia rajoitetaan suhteessa nykytilaan, Rajakangas sanoo.