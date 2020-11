Hyvinvointiala hallitukselle: Tähän suuntaan ei kannata mennä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sosiaali- ja terveyspalveluja tuottamaan tarvitaan sekä julkiset että yksityiset toimijat, muistuttaa HALI ry.

Hyvinvointiala HALI ry arvostelee hallituksen sote-esitystä siitä, että yksityisten palveluntuottajien ja järjestölähtöisen toiminnan rooli on rajattu varsin kapeaksi. Järjestön teettämässä kyselyssä 85 prosenttia vastaajista piti hyvänä, että julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa käytetään myös yksityisiä palveluntuottajia.

– Suomalaiset ansaitsevat laadukkaat ja saavutettavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Näitä palveluja tuottamaan tarvitaan sekä julkiset että yksityiset toimijat. Kansalaisilla ja Hyvinvointiala HALI ry:llä on tässä asiassa yhtenäinen näkemys. On tärkeää, että hallituksen esitystä muutetaan tältä osin, toteaa HALI:n toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas tiedotteessa.

Vastaajista 64 prosentti oli sitä mieltä, että palveluseteliä pitäisi hyödyntää terveyspalveluissa nykyistä enemmän. HALIn mukaan tällä hetkellä vain 1,1 prosenttia kaikista julkisesti rahoitetuista sote-palveluista tuotetaan palvelusetelillä. Varhaiskasvatuksessa palvelusetelin osuus on 6,8 prosenttia.

– Sote-esityksessä palvelusetelien käyttöä ei sinänsä kielletä, mutta niiden käyttöön ei myöskään kannusteta. Sen sijaan kaikkia ostopalveluja, myös palvelusetelillä annettuja, pyritään kaventamaan ja julkisen omaa palvelutuotantoa lisäämään. Tähän suuntaan ei kannata mennä, Rajakangas arvioi.

Yli puolet vastaajista piti erittäin tai melko epätodennäköisenä, että sote-uudistus parantaisi sosiaali- ja terveyspalveluja vastaajan omalla asuinalueella. Vain viisi prosenttia piti parannusta erittäin todennäköisenä. Epätietoisia oli lähes neljännes vastaajista.

– Marinin hallituksen sote-uudistusesitys on tarkoitus antaa kuukauden päästä eduskunnalle. Uudistuksen valmistelu on ollut varsin suljettua. Avoin kansalaiskeskustelu aiheesta on siis juuri nyt erityisen tärkeää, Rajakangas painottaa.

Kyselyn toteutti Aula Research 9.-19. lokakuuta, ja siihen vastasi 2059 henkilöä ympäri Suomen.