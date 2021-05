”Hyvin erikoista, että hallitus ei ole tullut asiassa vastaan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja tiedustelee, milloin hallitus ryhtyy toimiin tukeakseen kotimaista rokotetutkimusta.

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) tiedustelee jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, milloin hallitus ryhtyy toimiin tukeakseen kotimaista rokotetutkimusta ja –tuotantoa sekä kuinka huoltovarmuus rokotetuotannon osalta turvataan.

Suomalaisten tutkijoiden kehittämä koronarokote on kiinnostanut ulkomaisia rahoittajia ja valtioita, mutta hallitus ei ole vieläkään osoittanut valmiutta tukea kotimaista rokotetuotantoa tai koronarokotteen kehittelyä, Räsänen toteaa.

Rokote Laboratories Finland Oy on käynyt useiden tahojen kanssa neuvotteluja rahoituksesta, jolla on pyritty turvaamaan rokotteen jatkokehitys ja eteneminen kliinisiin kokeisiin. Yksityistä pääomaa on vaikea saada, jos valtion osuus ei ole varmistunut.

– Hallituksella on keskeinen rooli rokotetuotannon toimintaedellytysten turvaamisessa. On hyvin erikoista, että hallitus ei ole tullut tässä asiassa ripeästi vastaan, kun koronatoimiin on niin paljon muutenkin panostettu, Räsänen ihmettelee.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan rokotekehitykseen liittyviä kysymyksiä on tarkoitus käsitellä touko–kesäkuun aikana. Suomi ajoi vuonna 2003 alas rokotteiden valmistuksen kustannussyistä.

Räsäsen mielestä koronaepidemia on osoittanut, että kotimainen huoltovarmuustoiminta, kuten lääkkeiden ja sairaalatarvikkeiden kansallinen tuotanto ja varmuusvarastointi, on elintärkeää.

– Kansainväliset tuotanto- ja toimitusketjut ovat alttiita häiriöille, mikä aiheuttaa vakavan haasteen kansalliseen kriisinkestävyyteen ja huoltovarmuuteen, Räsänen sanoo.

– Vaadin jo viime vuonna oman rokotetuotannon uudelleen käynnistämistä ja eduskuntaryhmämme on tänäkin vuonna sitä vaatinut. Odotan edelleen hallitukselta päätöksiä asiasta. Suomen pitää itse aktiivisesti panostaa varautumiseen Päivi Räsänen vaatii.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan koronarokotteen kehittelylle voitaisiin antaa tukea huoltovarmuuden perusteella, mutta nyt ei ole nähtävissä mitään sellaista hanketta, millä kotimaista huoltovarmuutta pyrittäisiin edistämään.