”Hyvästi” – näihin mahtaviin sanoihin loppui kylmä sota 30 vuotta sitten

Joulupäivänä 1991 Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatshov soitti USA:n presidentille George H.W. Bushille Kremlistä Camp Davidiin. Bush vietti siellä suurperheensä joulua. Gorbatshov kertoi pitävänsä vajaan kahden tunnin kuluttua televisiopuheen, jossa ilmoittaisi erostaan presidentin paikalta.

Tämä merkitsi samalla Neuvostoliiton loppumista. Suurvaltojen kylmä sota tuli päätökseen. Länsi oli voittanut.

National Security Archive on julkaissut tapauksen vuosipäivän kunniaksi joukon dokumentteja. Niistä yksi on tuon Gorbatshovin ja Bushin keskenään suurvaltajohtajina käymän viimeisen puhelun litterointi.

Kylmä sota käytännössä päättyi tuohon puheluun.

Gorbatshov puhui puhelimessa Bushille tulevaisuudestaan korkeasävyisesti. Hän pyysi Bushia tukemaan Boris Jeltsinin uudistuksia ja neuvostotasavaltojen irtautumista pirstomatta Neuvostoliittoa enää enempää.

– En aio piileskellä taigalla, metsissä, Mihail Gorbatshov maalaili tulevaisuuttaan.

Bush ylisti Gorbatshovin saavutuksia. Kolmeliuskainen dokumentti kertoo maailmanhistoriallisen puhelun päättyneen näin:

George H.W. Bush: …Kukaan ei tule puuttumaan haluuni olla yhteydessä ja otan tervetulleeksi ehdotuksenne, mikä tahansa uusi roolinne tuleekin olemaan. Mutta haluan pitää yllä ystävyytemme, jota Barbara ja minä arvostamme hyvin, hyvin paljon. Ja näin, tänä erityisenä vuoden aikana ja tällä historiallisella hetkellä, me teemme teille kunniaa ja kiitämme siitä, mitä olette tehneet maailman rauhan hyväksi. Kiitos paljon.

Mihail Gorbatshov: Kiitos, George. Olen iloinen että kuulin tämän tänään. Sanon hyvästi ja kättelen sinua. Olet sanonut minulle monia tärkeitä asioita ja arvostan sitä.

Bush: Kaikkea parasta sinulle, Mihail.

Gorbatshov: Hyvästi.

