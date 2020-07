Hyväksyvätkö hallituspuolueet Israel-vastaisuuden?

Kansanedustaja kysyy, hyväksytäänkö nuorisojärjestöjen räikeät iskulauseet.

Hallituspuolueiden nuorisojärjestöjen ja Israelin vastaiseen boikottiliikkeeseen kuuluvan ICHAD Finlandin maanantaina 30.6. Helsingissä järjestämässä Israelin vastaisessa mielenosoituksessa huudettiin toistuvasti iskulausetta “Palestine will be free, from the river to the sea” eli Palestiina tulee olemaan vapaa (Jordan)joesta mereen saakka.

– Iskulause muistuttaa läheisesti Israelin vihollismaiden ja etenkin ääri-islamistien pitkäaikaista uhkausta siitä, että juutalaiset tulee ajaa Välimereen pois koko Palestiinan alueelta, toteaa eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Peter Östman (kd.) tiedotteessa.

– Seisovatko hallituspuolueet näiden räikeiden huutojen takana? Ne viestivät lähes yksiselitteisesti siitä, etteivät Sdp:n, Keskustan, Vihreiden, Vasemmistoliiton ja Rkp:n nuorisojärjestöt hyväksy Israelin valtion olemassaoloa, Östman sanoo.

Palestiinalaisjohtoinen kansainvälinen BDS-boikottiliike syyttää Israelia vakavista ihmisoikeusrikkomuksista ja vertaa siirtokuntarakentamista sotarikokseen.

Östmanin mukaan Israel on kuitenkin todellisuudessa ainoa Lähi-idän maa, jossa ihmisoikeudet on turvattu kaikille siellä asuville erilaisille ihmisryhmille.

Hänen mielestään tästä kertoo esimerkiksi se, että maan suurinta kaupunkia Tel Avivia on yleisesti pidetty maailman yhtenä homoseksuaalimyönteisimpänä kaupunkina.

– Huomaako kukaan ihmetellä, miksi juutalainen siviili ei saa astua Palestiinalaishallinnon alueelle, vaikka Israelin kansalaisina on 1,7 miljoonaa äänioikeutettua arabia, joista valtaosa on uskonnoltaan muslimeja, Östman kysyy.

– Arabeja on peräti joka viides Israelin valtion kansalaisista. Vaikka arabipuolueita ei ole ollut maan hallituksessa, on yksittäisiä arabeja toiminut Israelin hallituksen ministereinä, korkeimmassa oikeudessa ja diplomaatteina, Östman sanoo.

Neuvotteluja jatkettu

Oslon rauhansopimuksessa 1993 sovittiin, että Israel luovuttaa maata ja PLO lupaa rauhan. Israel vetäytyi lupauksensa mukaan Gazan alueelta. Tällä hetkellä Länsirantaa hallinnoi Fatah ja Gazaa 2006 vaaleissa valtaan noussut terroristinen Hamas. Lisäksi alueella kytee muiden terroristijärjestöjen pesäkkeitä.

Muun muassa Euroopan parlamentti on ottanut päätöslauselmassaan tuominnut jyrkästi Hamasin taktiikan käyttää palestiinalaisia siviilejä ihmiskilpinä.

– Kaikesta tästä huolimatta Israelin hallitukset ovat vuosien saatossa pyrkineet jatkamaan neuvotteluja palestiinalaisjohdon kanssa toivoen, että palestiinalaiset luopuvat väkivallasta. Iso ongelma ovat olleet palestiinalaisryhmien sisäinen eripuraisuus, riidat ja yhteisen linjan puuttuminen Hamasin ja Fatahin välillä, Östman toteaa.

– Ääri-islamistinen Hamas ei ole valmis lainkaan tunnustamaan Israelin valtiota. Libanonin puolella Israelia uhkaa Iranin tukema ääri-islamistinen Hizbollah, Östman muistuttaa.