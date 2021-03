Hyvä uutinen laumasuojalle: rokote estää myös oireettomat tapaukset

Israelista saatujen tietojen perusteella Pfizerin ja BioNTechin koronavirusrokote estää jopa 94 prosenttia oireettomista infektioista.

Columbian yliopiston apulaisprofessori, geenitutkija Tuuli Lappalainen pitää havaintoa odotettuakin myönteisempänä merkkinä rokotteen tehosta.

– Nämä ovat mahtavia uutisia. Israelin datan perusteella Pfizer-BioNTech-rokote estää erittäin hyvin infektioita, ei vain oireita, Tuuli Lappalainen kirjoittaa Twitterissä.

– Jos havainto pitää paikkansa yleisellä tasolla, niin laumasuojan saavuttaminen (eli viruksen laajan leviämisen pysäyttäminen yhteiskunnassa) on mahdollista rokotteiden avulla, Lappalainen jatkaa.

Israelin terveysministeriön analyysi perustui henkilöihin, joiden toisesta rokoteannoksesta oli kulunut vähintään kaksi viikkoa. Rokotteen suojavaikutus oli tällöin ainakin 97 prosenttia oireellisten infektioiden, vakavan taudinkuvan ja kuolemanriskin ehkäisyssä.

Tiedot kerättiin tammikuun 17. päivän ja maaliskuun 6. päivän välillä, jolloin maassa käytettiin vain Pfizerin rokotetta ja jolloin Britannian B.1.1.7-muunnos oli noussut vallitsevaksi viruskannaksi.

