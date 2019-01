”Hyvä päivä” – Suomi hankkii vastatykistötutkia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkajärjestelmien toimitusten on määrä alkaa vuonna 2021.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) kertoo valtuuttaneensa puolustusvoimien logistiikkalaitoksen hankkimaan uusia vastatykistötutkia. Tutkajärjestelmät, niihin liittyvä koulutus ja varaosat tilataan israelilaiselta ELTA Systems -yhtiöltä.

– Tänään on hyvä päivä suomalaiselle tykistölle, Jussi Niinistö kirjoittaa blogissaan.

Tutkajärjestelmä paljastaa vihollisen tykkiasemien ja kranaatinheittimien kaltaisten ampuvien tuliyksiköiden sijainnin. Sen käyttö vaikeuttaa vihollisen toimintaa, sillä vastatykistötutka mahdollistaa nopeat vastaiskut sen tykistöön. Nopeiden vastaiskujen pelko pakottaa vihollisen siirtämään tykistöään rivakasti tuhotuksi tulemisen pelossa.

– Tämä on sitä oppia, jota on saatu viimeaikaisista sodista, kuten Ukrainasta ja Syyriasta. Tämä on jatkoa tämän vaalikauden tavoitteelle, maavoimien määrätietoiselle kehittämiselle. K9 Moukari -panssarihaupitsit saavat nyt rinnalleen vastatykistötutkat täydentämään kenttätykistömme iskuvoimaa, Jussi Niinistö sanoo.

Puolustusministerin mukaan nyt hankittavat järjestelmät soveltuvat myös tulenjohtoon ja ilmavalvontaan. Hankinta on kilpailutettu kansainvälisesti ja järjestelmää on testattu Suomessa viime vuoden keväällä.

Tutkajärjestelmien toimitukset on suunniteltu vuodelle 2021, ja hankinnasta tehtävään sopimukseen sisältyy myös optio mahdollisille jatkohankinnoille.