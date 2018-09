Hyttyset levittävät tappavaa tautia Euroopassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tartuntojen määrä on noussut tänä vuonna.

Seitsemäntoista ihmistä on kuollut Kreikassa hyttysten välityksellä tarttuneeseen Länsi-Niilin virukseen, kertoo Euronews viitaten maan terveysviranomaisten raporttiin.

Kreikassa noin 130 ihmistä on sairastunut virukseen. Terveysviranomaiset ovat pyytäneet Kreikan terveysministeriötä laatimaan toimenpidesuunnitelman viruksen laajemman leviämisen varalle.

Euronewsin mukaan tartuntoja on havaittu tänä vuonna aikaisempaa enemmän erityisesti Keski- ja Etelä-Euroopassa. Eniten tartuntoja on esiintynyt Italiassa, jossa sairastuneiden määrä on noussut viime vuoden 57:stä 183:een.

Länsi-Niilin virus voi aiheuttaa kuumetta, päänsärkyä, väsymystä, särkyä kehossa sekä pahoinvointia ja oksentelua. Tauti voi johtaa kuolemaan, eikä sitä vastaan ole rokotetta. Noin 80 prosenttia kantajista ei saa kuitenkaan mitään oireita.