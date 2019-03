”Hyökkäysvoimat? Suomen hävittäjät torjuvat lentokoneita”

Eversti evp:n mukaan torjuntatehtävä on Suomessa aina ensisijainen.

Eversti evp Ismo Turunen kirjoittaa Helsingin Sanomain mielipidesivulla vastauksena kirjoittajalle, jonka mukaan ”hävittäjäkoneet edustavat hyökkäysvoimia”.

– Tämä mieli­kuva tulee helposti kansainvälisestä uutismateriaalista, jossa koneet kylvävät tuhoa taistelukentällä. Kyseessä ovat kuitenkin tulituki- tai rynnäkkö­koneet, jotka on suunniteltu siihen tehtävään ja joilla on siihen sopiva aseistus, eversti Turunen huomauttaa.

– Suomen hävittäjien tehtävä taas on ollut aina lentokoneiden torjunta, jolloin myös asejärjestelmä on valittu ilmataisteluun sopivaksi. Tehtävä on ollut totaalisen puolustuksellinen. Vasta muutaman vuoden ajan Horneteilla on ollut rajoitettu ”hyökkäyksellinen” kyky ohjautuvien pommien käyttömahdollisuuden myötä.

Hänen mukaansa nykyaikaisista koneista saadaan monitoimikoneita, puhtaita torjuntahävittäjiä tai rynnäkkö­koneita.

– Valinta tehdään sen mukaan, mihin tehtäviin niitä on tarkoituksenmukaista käyttää ja mihin rahat riittävät. Mutta torjuntatehtävä tulee Suomessa ­aina olemaan ehdottoman ensisijainen, kun konemäärä väistämättä jää varsin rajoitetuksi.