”Hyökkäys yksityisyyteen on häpeällistä, ei avun hakeminen”

Kokoomuksen eduskuntaryhmä tuomitsee Vastaamon tietomurron.

Kokoomuksen kansanedustajat tuomitsevat psykoterapiakeskus Vastaamoon tehdyn tietomurron sekä rikollisten yrityksen kiristää varastetuilla tiedoilla. Kokoomuksen eduskuntaryhmä luonnehtii tekoja ”raukkamaisiksi”. Ryhmän mukaan on vastenmielistä, että joku yrittää hyötyä toisen yksityisimmillä asioilla.

Moni kiristyksen uhriksi joutunut on ahdistunut ja kokee syyttä häpeää, edustajat toteavat. Häpeällistä on hyökkäys ihmisten yksityisyyteen, ei se, että on elämänsä varrella tarvinnut ja hakenut apua, eduskuntaryhmä korostaa.

– Tietomurron ja kiristyksen uhriksi joutuneet tarvitsevat nyt kaiken mahdollisen tuen. Rikosuhripäivystys ja monet muut tahot tarjoavat jo apua, mutta on ollut hyvä ja lämmittävää, miten moni kanssaihminen on mm. sosiaalisessa mediassa ilmaissut tukensa. Toivomme, että jokainen asettaa itsensä kiristyksen kohteeksi joutuneen asemaan, eikä käy lukemassa nettiin päätyviä henkilökohtaisia asioita, kokoomuksen kansanedustajat toteavat tiedotteessaan.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä toivoo, ettei tietomurto nosta kynnystä hakeutua terapiapalveluihin. Keskusteluapua ja tukea mielen terveyden hoitamiseen tulisi hakea ajoissa, ja palveluita pitäisi olla nykyistä paremmin saatavilla, kansanedustajat esittävät.

Kansanedustajien mukaan on tärkeää, että poliisi käyttää kaikki mahdolliset voimavarat häikäilemättömän rikoksen selvittämiseksi, kansanedustajat vaativat. Tutkintaan on voitava osoittaa siinä mahdollisesti tarvittavat lisäresurssit. Kansanedustajat selvittäisivät samalla myös perusteellisesti Vastaamon toiminnan.

– Kun kyseessä ovat näin syvälle yksityisyyteen menevät, luottamukselliset asiat, on selvitettävä, miten yritys on tietoturvasta huolehtinut. On myös käytävä läpi, tarvitaanko nykyistä varmempia käytäntöjä tai lainsäädäntöä siihen, miten tietoturvasta huolehditaan ja miten sitä valvotaan. Ihmisten on voitava luottaa siihen, että heidän terveystietonsa pysyvät salassa, kokoomusedustajat sanovat.