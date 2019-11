Hyökkäys Lontoossa sillalla, useita loukkaantuneita – videot

Britanniassa poliisi on eristänyt Thames-joen ylittävän London Bridge -sillan ja evakuoinut lähialueet, BBC kertoo.

Lontoon poliisin mukaan hätäkeskus vastaanotti kello 13.58 ilmoituksen puukotuksesta. The Guardianin mukaan ainakin viisi henkilöä on loukkaantunut.

Paikalta kuvatuissa videoissa näkyy sillalle saapuvia aseistettuja poliiseja. Poliisin mukaan yksi epäilty on otettu kiinni.

– Tässä vaiheessa tapauksen yksityiskohdat eivät ole vielä selvillä. Varotoimenpiteenä käsittelemme tapausta terroritekona. Poliisi on ampunut yhtä miestä, Metropolitan Police tiedottaa.

Pääministeri Boris Johnson kiittää Twitterissä poliisia ja pelastusviranomaisia nopeasta toiminnasta ja sanoo seuraavansa tilanteen kehittymistä.

BBC:n toimittaja John McManus kertoo havainneensa sillan toisella puolella tappelun, jonka yhteydessä useat henkilöt vaikuttivat hyökkäävän yhden miehen kimppuun.

– Poliisi saapui paikalle nopeasti, ja miestä kohti ammuttiin useita kertoja, McManus toteaa.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.

Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.

A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 29, 2019