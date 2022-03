Hyökkääjän tykistö iski aamuviideltä, kokonainen kerrostalo liekehti Kiovassa

Venäjän joukkojen tykkituli on tuhonnut yhdeksänkerroksisen talon Kiovan Obolonin asuinalueella. Asiasta kertovan Kyiv Independentin mukaan ammukset iskeytyivät taloon aamuviiden aikaan.

Ukrainan viranomaiset ovat julkaisseet alla näkyvän videon ja kuvia liekehtivästä talosta ja pelastustöistä.

Raunioituneesta talosta oli hieman ennen kahdeksaa aamulla löydetty jo kahden ihmisen ruumiit. Sairaalaan oli tuohon mennessä viety kolme loukkaantunutta ihmistä.

Venäjää on arvosteltu ankarasti siviilikohteisiin kuten asuinalueisiin ja sairaaloihin Ukrainassa kohdistuneista iskuista. Ukrainan mukaan Venäjä syyllistyy jatkuvasti sotarikoksiin.

More photos from the scene published by the State Emergency Service. pic.twitter.com/1Eh9yzOhNO

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022