Hyökkääkö Venäjä? Kreml pyrkii pitämään ”mustaa laatikkoa” tiukasti otteessaan

Väitöskirjatutkijan mukaan tiedustelutiedoilla voidaan pyrkiä murentamaan Venäjän tähänastista strategiaa.

Väitöskirjatutkija Jyrki Tervan mukaan Venäjän strategia Ukrainan räjähdysherkässä tilanteessa nojaa vahvasti epävarmuuden ylläpitämiseen. Samaa strategiaa Venäjä on toteuttanut myös Itä-Ukrainassa.

Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-seminaarissa puhunut Terva vertaa tilannetta ”Schrödingerin kissaan”, jossa Kreml on pitänyt tähän liittyvää epävarmuuden mustaa laatikkoa ”tiukasti otteessaan”. Kyse on kvanttifysiikkaan liittyvästä ajatuskokeesta, jossa suljetussa laatikossa on kissa, jonka kohtalo on epävarma liittyen laatikkoon kytkettyyn laitteistoon, joka koostuu radioaktiivisesta ytimestä ja myrkkykaasuastiasta.

Tampereen yliopistossa väitöskirjaansa valmistelevan Tervan mukaan nähtäväksi jää, onnistuuko Venäjä ylläpitämään ja hallitsemaan tähänastista epävarmuuden strategiaansa:

– Arviot Venäjän hyökkäyksen todennäköisyydestä voivat vaikuttaa siihen, hyökkääkö Venäjä Ukrainaan vai ei. Tästä näkökulmasta on mielenkiintoista pohtia Yhdysvaltain julkaisemia tiedustelutietoja. Taka-ajatuksena voi olla tehdä tämän myötä tyhjäksi Venäjän pyrkimykset, totesi Terva seminaarissa.

Tiedustelutiedoilla hyökkäyksen ”todennäköisyyksistä” voidaan siis pyrkiä niin estämään Venäjän mahdolliset suunnitelmat kuin ylipäänsäkin saamaan yliote Venäjän epävarmuuteen nojautuvasta strategiasta, jota maa on toteuttanut tähänkin mennessä jo konfliktin jatkuessa Itä-Ukrainassa.

Terva korosti seminaarissa, että vaikka tällä hetkellä ei voida olla varmoja tiedustelutietojen julkaisemisen motiiveista ja seurauksista, niiden vaikutusta Venäjän ylläpitämään strategiaan on mahdollista sittemmin arvioida ja mitata.